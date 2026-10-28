“Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” nasıl yazılır? “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz' ne zaman, nerede söylendi, kim söyledi?

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Sözün en yaygın ve doğru kabul edilen yazımı, “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz!” şeklinde. Atatürk bu tarihi cümleyi, 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü’nde yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte yediği akşam yemeğinde söyledi. Ertesi gün, 29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet ilan edildi. İşte sözün doğru yazımı ve tarihi önemine dair bilinmesi gerekenler.

“EFENDİLER, YARIN CUMHURİYET’İ İLAN EDECEĞİZ” NASIL YAZILIR?

Sözün en çok kullanılan yazımı şu şekilde: “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz!”

Cümlede “Efendiler” hitabından sonra virgül kullanılıyor. Türkiye Cumhuriyeti kastedildiği için “Cumhuriyet” sözcüğü büyük harfle yazılıyor ve aldığı ek kesme işaretiyle ayrılarak “Cumhuriyet’i” şeklinde yazılıyor. Cümlenin sonunda ise sözün coşkusunu yansıtması için genellikle ünlem işareti tercih ediliyor; nokta ile bitirmek de yanlış değil.

YAYGIN YAZIM HATALARI NELER?

Sözü paylaşırken en sık yapılan hatalar arasında “Efendiler” hitabından sonra virgülün unutulması, “Cumhuriyet’i” sözcüğünün kesme işareti olmadan “Cumhuriyeti” şeklinde yazılması ve “edeceğiz” fiilinin “edicez” ya da “edeceyiz” gibi hatalı biçimlerde yazılması yer alıyor. Sözcüğün küçük harfle “cumhuriyeti” şeklinde yazıldığı kullanımlara da rastlanıyor; ancak Türkiye Cumhuriyeti’ni ifade eden bu tarihi cümlede büyük harfli yazım daha yaygın kabul görüyor.

ATATÜRK BU SÖZÜ NE ZAMAN SÖYLEDİ?

Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihi sözü 28 Ekim 1923 akşamı Ankara’daki Çankaya Köşkü’nde söyledi. Atatürk, o akşam İsmet Paşa ve Fethi Bey’in de aralarında bulunduğu yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte yediği yemekte, ertesi gün Cumhuriyet’in ilan edileceğini bu cümleyle duyurdu.

CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?

Atatürk’ün sözünden bir gün sonra, 29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda değişiklik yapıldı ve Türkiye Devleti’nin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu kabul edildi. Aynı gün yapılan seçimde Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

SÖZ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

“Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz!” cümlesi, yeni Türk devletinin yönetim biçimini belirleyen tarihi kararın habercisi olarak görülüyor. Bu nedenle söz, her yıl 28 Ekim akşamı ve 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında en çok anılan ve paylaşılan Atatürk sözleri arasında yer alıyor.

2026’DA CUMHURİYET’İN KAÇINCI YILI KUTLANIYOR?

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 2026’da kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim saat 13.00’ten itibaren yarım gün, 29 Ekim’de ise tam gün resmi tatil uygulanıyor.

NE ZAMAN SÖYLENDİ?

Atatürk bu cümleyi, Cumhuriyet’in ilanından bir gün önce, 28 Ekim 1923 akşamı söyledi.

NEREDE SÖYLENDİ?

Söz, Ankara’daki Çankaya Köşkü’nde, Atatürk’ün İsmet Paşa ve Fethi Bey’in de aralarında bulunduğu yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte yediği akşam yemeğinde söylendi.

ERTESİ GÜN NE OLDU?

29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu kabul edildi ve Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye, 29 Ekim 2026’da Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü kutluyor.