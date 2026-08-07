Efe Mandıracı kimdir, Efe Mandıracı kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Efe Mandıracı’nın yaşı, memleketi ve forma giydiği takımlar hakkındaki bilgiler gündemde yer alıyor. Başarılı voleybolcunun kariyer yolculuğu, görev aldığı kulüpler ve milli takım deneyimi sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

EFE MANDIRACI KİMDİR?

Efe Mandıracı, Türk erkek voleybolunun genç ve başarılı smaçörlerinden biridir. Tam adı Ramazan Efe Mandıracı olan milli voleybolcu, 1 Nisan 2002 tarihinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 24 yaşında olan Mandıracı, smaçör pozisyonunda görev yapıyor.

206 santimetrelik boyuyla dikkat çeken Efe Mandıracı, genç yaşta milli takım seviyesine yükseldi. Kariyerinde Türkiye'nin yanı sıra İtalya'da da forma giyen başarılı oyuncu, uluslararası deneyimiyle Türk voleybolunun öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

EFE MANDIRACI KAÇ YAŞINDA?

Efe Mandıracı, 1 Nisan 2002 doğumlu. 2026 yılı itibarıyla 24 yaşında olan milli voleybolcu, voleybola genç yaşlarda başladı ve kısa sürede profesyonel seviyeye yükseldi.

Smaçör pozisyonunda görev yapan Mandıracı, fiziksel özellikleri ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli deneyimler elde etti.

EFE MANDIRACI NERELİ?

Efe Mandıracı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde doğdu. Voleybol kariyerini altyapı kategorilerinden itibaren sürdüren Mandıracı, genç milli takım seviyelerinde de Türkiye'yi temsil etti.

Başarılı oyuncu, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde A Milli Takım seviyesinde de forma giyerek uluslararası organizasyonlarda Türkiye adına mücadele etti.

EFE MANDIRACI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Efe Mandıracı'nın kulüp kariyerinde öne çıkan ilk takım Arkas Spor oldu. İzmir temsilcisinde uzun yıllar forma giyen milli oyuncu, burada gösterdiği performansla dikkat çekti.

Mandıracı'nın forma giydiği takımlar arasında:

• Arkas Spor

• Gas Sales Bluenergy Piacenza

bulunuyor.

Türkiye'deki kariyerinin ardından İtalya'ya transfer olan Efe Mandıracı, Gas Sales Bluenergy Piacenza formasıyla İtalya Erkekler Voleybol Ligi'nde mücadele etti. Böylece kariyerinde önemli bir uluslararası deneyim kazandı.

EFE MANDIRACI MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Efe Mandıracı, Türkiye'nin farklı yaş kategorilerinde milli takım formasını giydi. Genç milli takımlarda elde ettiği deneyimin ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı kadrosunda da yer aldı.

Mandıracı, milli takım kariyerinde Avrupa organizasyonları başta olmak üzere çeşitli uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil etti. Genç yaşta A Milli Takım seviyesine yükselmesi, kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu.

EFE MANDIRACI'NIN MEVKİİ NE?

Efe Mandıracı, smaçör pozisyonunda oynuyor. 206 santimetrelik boyu sayesinde hücum ve bloklarda takımına katkı sağlayan oyuncu, özellikle file üzerindeki etkinliğiyle öne çıkıyor.

Türkiye'nin genç voleybolcuları arasında gösterilen Mandıracı, kulüp kariyerinin yanı sıra milli takım düzeyindeki performansıyla da voleybolseverlerin takip ettiği isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Efe Mandıracı bugün Galatasaray'a transfer oldu.