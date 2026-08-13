Edremit yangın SON DAKİKA! Balıkesir Edremit'te yangın mı çıktı? Edremit yangın son durum nedir?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kadıköy Mahallesi yakınlarında orman dışı alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Saat 13.30 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgede etkili olan ve saatte 70 kilometrenin üzerine çıkan poyraz, ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor. Peki, Edremit yangın son durum nedir? Detaylar...

EDREMİT YANGIN SON DAKİKA!

Edremit'te yangın, Kadıköy Mahallesi yakınlarında bulunan orman dışı alanda başladı. Saat 13.30 sıralarında yükselen alevler, bölgede etkili olan kuvvetli poyrazın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana ulaştı.

Yangının ormana sıçramasının ardından ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yangının evlere yaklaşması bölgede yaşayan vatandaşlarda endişeye neden oldu. Ekiplerin yangının ilerlemesini önlemek ve alevleri kontrol altına almak amacıyla müdahalesi sürüyor.

POYRAZ RÜZGARI MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRİYOR

Yangının etkili olduğu bölgede poyraz rüzgarı etkisini gösteriyor. Rüzgarın hızının saatte 70 kilometrenin üzerine çıkması, alevlerin yayılma riskini artırırken yangına müdahale çalışmalarını da güçleştiriyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevlerin hareket alanının değişebilmesi, ekiplerin çalışmalarında zorluk oluşturuyor. Bu nedenle yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Edremit'teki yangının hangi nedenle çıktığının belirlenmesi için Jandarma ekipleri tarafından soruşturma yürütülüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Mevcut bilgilere göre yangın, Kadıköy Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda başladı ve daha sonra ormana sıçradı. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma tamamlanmadan herhangi bir neden konusunda değerlendirme yapılmıyor.

EDREMİT YANGIN SON DURUM NEDİR?

Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, orman dışı alandan ormanlık bölgeye sıçrarken bölgede etkili olan saatte 70 kilometrenin üzerindeki poyraz, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yangının evlere yaklaşması nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar da tedirginlik yaşadı. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yürüttüğü müdahale devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Jandarma tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma da sürüyor. Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişmeler, ekiplerin müdahalesi ve yangının son durumuna ilişkin bilgiler geldikçe güncellenecek.