Eda Erdem neden yok, neden oynamıyor, voleybolu milli takımı bıraktı mı, emekli oldu mu, Eda Erdem Dündar voleybol milli takım kadrosuna çağrılmadı mı

Türk voleybolunun sembol isimlerinden biri olan Eda Erdem'in milli takım kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Voleybol Milletler Ligi öncesinde açıklanan listede deneyimli orta oyuncunun bulunmaması, taraftarların gözünü federasyon ve teknik heyetten gelecek açıklamalara çevirdi. Eda Erdem'in milli takım kariyerine devam edip etmediği, emekli olup olmadığı ve neden kadroya alınmadığı soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

EDA ERDEM NEDEN YOK?

Filenin Sultanları’nın Türkiye–Belçika karşılaşmasında Eda Erdem Dündar’ın kadroda yer almaması voleybolseverlerin dikkatini çekti. Tecrübeli milli kaptanın yokluğu sonrası gözler Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) açıkladığı 2026 FIVB Milletler Ligi Ankara etabı kadrosuna çevrildi.

TVF tarafından duyurulan listede Eda Erdem Dündar yer almadı ve bu durum “neden oynamıyor?” sorularını gündeme taşıdı.

EDA ERDEM MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

Edinilen bilgilere göre Eda Erdem, 2026 yaz sezonunun tamamı için milli takımdan izin talep etti. Bu nedenle deneyimli oyuncu, Milletler Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

Resmi kaynaklarda yapılan açıklamalar doğrultusunda bu kararın bir “emeklilik” ya da “milli takımı bırakma” anlamına gelmediği vurgulanıyor. Oyuncunun yalnızca bu yaz döneminde dinlenme ve bireysel programına odaklanmak istediği ifade ediliyor.

EDA ERDEM MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Sosyal medyada ve spor kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri de “Eda Erdem milli takımı bıraktı mı?” sorusu oldu.

Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalara göre Eda Erdem Dündar A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı bırakmış değil. Oyuncunun ilerleyen dönemlerde düzenlenecek büyük turnuvalarda, özellikle Dünya Şampiyonası gibi organizasyonlarda yeniden kadroda yer alabileceği belirtiliyor.

TVF MİLLETLER LİGİ KADROSU AÇIKLANDI

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun açıkladığı 2026 FIVB Milletler Ligi Ankara etabı kadrosunda genç ve deneyimli isimler bir arada yer aldı.

Kadrodaki oyuncu grupları şöyle şekillendi:

PASÖRLER : Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

PASÖR ÇAPRAZ I: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

SMAÇÖRLER: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

ORTA OYUNCULAR : Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

LİBEROLAR : Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge