Eczacıbaşı- Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarların gündeminde. TVF Sultanlar Ligi'ndeki Eczacıbaşı- Galatasaray Daikin maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.00'de İstanbul'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ECZACIBAŞI-GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Eczacıbaşı ile Galatasaray Daikin arasındaki TVF Sultanlar Ligi maçı, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak ekrana gelecek. TRT Spor Yıldız, kamu yayıncısı TRT'nin spor kanallarından biri olarak voleybol, basketbol ve diğer branşlardaki pek çok karşılaşmayı izleyiciyle buluşturuyor. Kanal şifresiz yayın yaptığı için maçı izlemek için herhangi bir abonelik gerekmiyor.

TRT SPOR YILDIZ HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor Yıldız, farklı televizyon platformlarında şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 87. kanal

Kablo TV: 242. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 71. kanal

Platformların kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor. TRT Spor Yıldız'ın yayınları, kanalın resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebiliyor. Ancak internet üzerinden yapılan yayınlarda bağlantı hızına bağlı olarak zaman zaman kesinti yaşanabiliyor.

ECZACIBAŞI-GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ GÜN?

Eczacıbaşı-Galatasaray Daikin maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, TVF Sultanlar Ligi'nin normal sezon programı kapsamında gerçekleştirilecek. Hafta sonu oynanacak mücadele, voleybolseverlere pazar akşamı keyifli bir spor saati sunacak.

ECZACIBAŞI-GALATASARAY DAIKIN MAÇI SAAT KAÇTA?

Eczacıbaşı-Galatasaray Daikin maçının başlama saati Türkiye saatiyle 18.00 olarak belirlendi. Karşılaşmanın saati ya da yayın programı, organizasyon yetkilileri tarafından değiştirilebileceği için maç öncesinde son durumun kontrol edilmesi faydalı olacak.

ECZACIBAŞI-GALATASARAY DAIKIN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eczacıbaşı ile Galatasaray Daikin arasındaki karşılaşma, İstanbul'da bulunan Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Eczacıbaşı, iç saha maçlarını bu salonda oynuyor. Karşılaşmayı salonda izlemek isteyen taraftarların bilet satışlarına ilişkin duyuruları kulüplerin resmi kanallarından takip etmesi öneriliyor.

TVF SULTANLAR LİGİ HAKKINDA

TVF Sultanlar Ligi, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye'de kadın voleybolunun en üst seviyesini oluşturan ligdir. Lig, dünya voleybolunun en güçlü kadın liglerinden biri olarak kabul ediliyor. Pek çok milli oyuncunun yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden yıldız voleybolcular da bu ligde forma giyiyor.

Sultanlar Ligi'nde normal sezonun ardından şampiyonu belirleyecek play-off mücadeleleri oynanıyor. Ligde üst sıralarda yer alan takımlar, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanıyor. Bu nedenle sezon boyunca alınan her galibiyet, takımların hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşıyor.

ECZACIBAŞI VE GALATASARAY DAIKIN

Eczacıbaşı, Türk kadın voleybolunun en başarılı kulüplerinden biri olarak biliniyor. Kulüp, yerel ve uluslararası arenada kazandığı kupalarla Türk voleybolunun önemli temsilcileri arasında yer alıyor.

Galatasaray Daikin ise Galatasaray Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımı olarak Sultanlar Ligi'nde mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligin köklü takımlarından biri olarak her sezon üst sıraları hedefliyor. İki İstanbul ekibi arasındaki maçlar, genellikle çekişmeli geçmesiyle dikkat çekiyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Eczacıbaşı-Galatasaray Daikin maçını televizyondan izlemek için TRT Spor Yıldız kanalının yer aldığı bir uydu, kablo ya da IPTV platformu yeterli oluyor. Kanal şifresiz yayın yaptığı için ek bir paket satın alınmasına gerek bulunmuyor. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenlerin ise kesintisiz bir yayın için hızlı ve stabil bir internet bağlantısı kullanması öneriliyor.

SULTANLAR LİGİ MAÇLARI NEDEN BU KADAR İLGİ GÖRÜYOR?

Türk kadın voleybolu, son yıllarda hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde elde edilen uluslararası başarılarla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Filenin Sultanları'nın başarıları, lig maçlarına olan ilgiyi de artırdı. Milli takımda forma giyen pek çok oyuncunun Sultanlar Ligi'nde mücadele etmesi, lig maçlarının hem salonlarda hem de ekran başında yoğun ilgiyle takip edilmesini sağlıyor. Eczacıbaşı ile Galatasaray Daikin arasındaki karşılaşma da bu nedenle voleybolseverlerin takvimine not ettiği maçlar arasında yer alıyor.