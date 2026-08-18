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Ece Mumay kimdir? Ece Mumay kaç yaşında, nereli?

Ece Mumay kimdir? Ece Mumay kaç yaşında, nereli?
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Türk pop müziğinin dikkat çeken isimlerinden Ece Mumay, şarkıları ve müzik kariyeriyle merak edilen sanatçılar arasında yer alıyor. Özellikle "Galaksi", "Peri" ve "Bal" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Mumay hakkında "Ece Mumay kimdir?", "Ece Mumay kaç yaşında?" ve "Ece Mumay nereli?" soruları araştırılıyor.

Şarkılarıyla müzik listelerinde adından söz ettiren Ece Mumay'ın hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medyada paylaştığı cover videolarla tanınmaya başlayan ve ardından profesyonel müzik kariyerine adım atan Mumay, özellikle "Galaksi" ve "Peri" gibi çalışmalarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ece Mumay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ECE MUMAY KİMDİR?

Ece Mumay, Türk pop müziğinin öne çıkan şarkıcı ve söz yazarlarından biridir. 12 Ağustos 1998'de İstanbul'da dünyaya gelen Mumay, müzikle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı ve 8 yaşında gitar çalmaya başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan sanatçı, daha sonra gitar bölümünde öğrenim gördü.

ECE MUMAY KAÇ YAŞINDA?

12 Ağustos 1998 doğumlu olan Ece Mumay, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

ECE MUMAY NERELİ?

Ece Mumay İstanbul doğumludur. Bazı biyografi kaynaklarında sanatçının ailesinin Siirt kökenli olduğu ve aslen Siirtli olduğu belirtilmektedir.

ECE MUMAY'IN KARİYERİ

Ece Mumay'ın müzik kariyerindeki ilk dikkat çeken adımlarından biri, sosyal medyada paylaştığı cover videolar oldu. Özellikle İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısına hazırladığı video ile geniş kitlelerin dikkatini çekti ve sonrasında TRT 1'de yayınlanan bir sabah programına konuk oldu.

Sanatçı, 2018 yılında "Odamdan" albümünü yayımladı. "Belki Bir Gün", "Vazgeç Gönül", "Gitmem" ve "Eylül" gibi çalışmalarının ardından "Söyle", "Hırka", "Senden Sonra" ve "Ansızın" gibi şarkılar çıkardı. 2020 yılında yayımladığı "Galaksi" ise Ece Mumay'ın en bilinen çalışmalarından biri haline geldi.

Mumay, kariyerinde Mustafa Ceceli, İsmail YK, Taladro ve Velet gibi sanatçılarla da ortak projeler gerçekleştirdi. "Galaksi" ve "Peri" başta olmak üzere yayımladığı şarkılarla dijital müzik platformlarında geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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