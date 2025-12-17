Ece Çetin, podyum dünyasına hızlı bir giriş yaparak adından söz ettiren genç bir modeldir. 2025 yılında gerçekleşen SammyVit Klass Model Türkiye yarışmasında kadın kategorisinin birincisi olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Peki, Ece Çetin kimdir? SammyVit Klass Model Türkiye 2025 birincisi Ece Çetin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

ECE ÇETİN KİMDİR?

Yarışma, Türkiye'nin en prestijli moda ve yaşam dergilerinden Klass Magazin öncülüğünde, İstanbul Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşmiş ve iş ile sanat camiasının önde gelen isimlerini bir araya getirmiştir.

Ece Çetin, yarışmada yalnızca güzellik ve estetik kriterleriyle değil, aynı zamanda sahne duruşu ve podyum hakimiyetiyle de jüriyi etkilemeyi başardı. 19 kadın finalist arasından sıyrılarak birincilik tacını takan Çetin, profesyonel kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

ECE ÇETİN KAÇ YAŞINDA?

Elimizdeki bilgiler doğrultusunda Ece Çetin'in kesin yaşı açıklanmamış olsa da, SammyVit Klass Model Türkiye 2025 yarışmasına katılan finalistlerin genellikle 18–25 yaş aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

ECE ÇETİN NERELİ?

Ece Çetin'in memleketi veya doğum yeri hakkında elimizde kesin bilgi bulunmamaktadır.

ECE ÇETİN NE İŞ YAPIYOR?

Ece Çetin, profesyonel model olarak kariyerine odaklanmaktadır. Ancak mesleği hakkında net veri yoktur.