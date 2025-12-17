Haberler

Ece Çetin kimdir? SammyVit Klass Model Türkiye 2025 birincisi Ece Çetin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ece Çetin kimdir? SammyVit Klass Model Türkiye 2025 birincisi Ece Çetin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye modellik dünyasının genç yeteneklerine kapı aralayan SammyVit Klass Model Türkiye 2025, bu yıl İstanbul Swissotel The Bosphorus'ta görkemli bir final gecesiyle sona erdi. Peki, Ece Çetin kimdir? SammyVit Klass Model Türkiye 2025 birincisi Ece Çetin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

Ece Çetin, podyum dünyasına hızlı bir giriş yaparak adından söz ettiren genç bir modeldir. 2025 yılında gerçekleşen SammyVit Klass Model Türkiye yarışmasında kadın kategorisinin birincisi olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Peki, Ece Çetin kimdir? SammyVit Klass Model Türkiye 2025 birincisi Ece Çetin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

ECE ÇETİN KİMDİR?

Yarışma, Türkiye'nin en prestijli moda ve yaşam dergilerinden Klass Magazin öncülüğünde, İstanbul Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşmiş ve iş ile sanat camiasının önde gelen isimlerini bir araya getirmiştir.

Ece Çetin, yarışmada yalnızca güzellik ve estetik kriterleriyle değil, aynı zamanda sahne duruşu ve podyum hakimiyetiyle de jüriyi etkilemeyi başardı. 19 kadın finalist arasından sıyrılarak birincilik tacını takan Çetin, profesyonel kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Ece Çetin kimdir? SammyVit Klass Model Türkiye 2025 birincisi Ece Çetin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

ECE ÇETİN KAÇ YAŞINDA?

Elimizdeki bilgiler doğrultusunda Ece Çetin'in kesin yaşı açıklanmamış olsa da, SammyVit Klass Model Türkiye 2025 yarışmasına katılan finalistlerin genellikle 18–25 yaş aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

ECE ÇETİN NERELİ?

Ece Çetin'in memleketi veya doğum yeri hakkında elimizde kesin bilgi bulunmamaktadır.

ECE ÇETİN NE İŞ YAPIYOR?

Ece Çetin, profesyonel model olarak kariyerine odaklanmaktadır. Ancak mesleği hakkında net veri yoktur.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız

Kabus senaryosu gerçeğe dönüşüyor, 10 yıldır böylesi olmamıştı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Şarkıcı Güllü'nün kardeşlerinden Tuğyan hakkında suç duyurusu

Güllü'nün kardeşleri, tutuklanan Tuğyan için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Öldürüp intihar etmişti, kızıyla yan yana toprağa verildi

Boğarak öldürmüştü, yan yana defnedildiler! Gözyaşları sel oldu
title