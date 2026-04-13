Sakarya’nın Akyazı ilçesinde genç yaşta hayatını kaybeden Ebrar Mutlu’nun vefatı, hem ailesini hem de yakın çevresini derin bir üzüntüye boğdu. Hukuk alanında kariyer hedefleri olan genç ismin ani kaybı, bölgede büyük yankı uyandırdı. Peki, Ebrar Mutlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ebrar Mutlu neden öldü? İşte Ebrar Mutlu’nun hayatı, eğitim süreci ve vefatına ilişkin tüm detaylar:

EBRAR MUTLU KİMDİR?

Ebrar Mutlu, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan ve kısa süre önce Hukuk Fakültesi’nden mezun olan genç bir hukukçuydu. Eğitim hayatını başarıyla tamamlayan Mutlu, mesleki kariyerine adım atmaya hazırlanıyordu.

Hukuk alanında ilerlemeyi hedefleyen Ebrar Mutlu, avukatlık stajına başlayabilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na (HMGS) hazırlanıyordu. Disiplinli çalışması ve mesleğine olan bağlılığıyla dikkat çeken Mutlu’nun, geleceğe dair önemli hedefleri bulunuyordu.

EBRAR MUTLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Ebrar Mutlu, hayatını kaybettiğinde 27 yaşındaydı. Genç yaşta yaşamını yitiren Mutlu’nun vefatı, özellikle eğitimini yeni tamamlamış ve kariyerinin başında olması nedeniyle çevresinde derin bir üzüntü yarattı.

EBRAR MUTLU NEDEN ÖLDÜ?

Ebrar Mutlu’nun rahatsızlanmasının ardından hastaneye başvurduğu ve yapılan kontroller sonucunda kanser teşhisi aldığı öğrenildi. Tanı konulmasının ardından tedavi sürecine başlayan Mutlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç yaşta yaşamını yitiren Mutlu için Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ebrar Mutlu’nun naaşı, dualar ve gözyaşları eşliğinde Akyazı Merkez Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.