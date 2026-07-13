e-Okul LGS tercihi nasıl yapılır? e-Okul üzerinden LGS tercihleri nasıl yapılır?

2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) tercih sürecinin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, tercih işlemlerini eksiksiz tamamlayabilmek için e-Okul sistemine yöneldi. Tercih listesinin doğru hazırlanması, okul türlerinin dikkatle incelenmesi ve başvurunun onay sürecinin tamamlanması yerleştirme sonuçlarını doğrudan etkileyen en önemli aşamalar arasında yer alıyor. Peki, e-Okul LGS tercihi nasıl yapılır? İşte 2026 LGS tercih sürecine ilişkin tüm ayrıntılar.

E-OKUL LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

2026 LGS kapsamında merkezi sınava giren öğrenciler, tercih işlemlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştiriyor. Tercih süreci boyunca öğrencilerin puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve okul kontenjanlarını dikkate alarak bilinçli bir liste oluşturması büyük önem taşıyor.

LGS tercih işlemleri genel olarak şu adımlardan oluşuyor:

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne öğrenci bilgileriyle giriş yapılır.

"LGS Tercih İşlemleri" ekranı açılır.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullar arasından tercih listesi hazırlanır.

Ardından yerel yerleştirme kapsamında tercih yapılır.

Gerekli olması halinde pansiyonlu okul tercihleri de sisteme eklenebilir.

Tüm bilgiler kontrol edildikten sonra tercih işlemleri kaydedilir.

Son aşamada tercihlerin okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanması gerekir.

TERCİH LİSTESİ HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tercih döneminde öğrencilerin yalnızca taban puanlara odaklanması yerine son yıllardaki yüzdelik dilimleri incelemesi daha sağlıklı sonuç veriyor. Çünkü her yıl sınavın zorluk derecesi değişebildiği için puanlar farklılık gösterebilir.

Ayrıca öğrencilerin;

Okulların kontenjanlarını,

Ulaşım imkanlarını,

Yabancı dil seçeneklerini,

Akademik başarılarını,

Sosyal ve sportif faaliyetlerini,

Mezuniyet sonrası üniversite başarılarını

değerlendirerek tercih yapmaları tavsiye ediliyor.

TERCİHLER ONAYLANMADAN TAMAMLANMIŞ SAYILMIYOR

e-Okul üzerinden tercih listesinin oluşturulması tek başına yeterli olmuyor. Hazırlanan listenin okul müdürlüğü tarafından onaylanması gerekiyor. Onay işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciye tercih belgesi veriliyor ve süreç resmen tamamlanmış oluyor.

Velilerin tercih işlemlerinin ardından sistemde herhangi bir hata bulunup bulunmadığını mutlaka kontrol etmeleri öneriliyor.

E-OKUL ÜZERİNDEN LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilen tercih işlemleri oldukça kolay olsa da her adımın dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

İzlenmesi gereken işlem sırası şu şekilde:

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne giriş yapılır.

"Tercih İşlemleri" menüsü seçilir.

Merkezi yerleştirme ekranı açılır.

Tercih edilecek okullar belirlenen kurallar doğrultusunda sisteme eklenir.

Yerel yerleştirme tercihleri tamamlanır.

İstenmesi halinde pansiyonlu okul tercihleri yapılır.

Liste son kez kontrol edilir.

"Kaydet" seçeneği ile işlemler tamamlanır.

Tercihlerin okul müdürlüğü tarafından onaylanması sağlanır.

TERCİH EKRANINDA HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?

e-Okul tercih ekranında öğrencilerin karar vermesini kolaylaştıracak birçok bilgi bulunuyor. Bunlar arasında;

Okul adı,

Okul türü,

Kontenjan,

Geçen yılın taban yüzdelik dilimi,

Bulunduğu il ve ilçe,

Pansiyon durumu,

Yabancı dil seçenekleri

gibi bilgiler yer alıyor. Bu veriler sayesinde öğrenciler kendi başarı durumlarına uygun okulları daha sağlıklı şekilde değerlendirebiliyor.

TERCİH SÜRECİNDE YAPILAN EN YAYGIN HATALAR

Uzmanlara göre öğrencilerin en sık yaptığı hatalar şunlar oluyor:

Sadece en yüksek puanlı okulları yazmak,

Yüzdelik dilimi dikkate almamak,

Yerel yerleştirme kurallarını göz ardı etmek,

Tercih listesini onaylatmayı unutmak,

Son günü bekleyerek işlem yapmak,

Okulların kontenjan değişikliklerini incelememek.

Bu nedenle tercihlerin son güne bırakılmaması ve her aşamanın dikkatle kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

MEB'İN TERCİH SÜRECİNDEKİ TAVSİYELERİ

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin tercih döneminde okul rehberlik servislerinden destek almasını öneriyor. Rehber öğretmenlerin yönlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan dengeli tercih listeleri, yerleşme ihtimalini artırabiliyor.

Ayrıca MEB tarafından yayımlanan tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alan kuralların dikkatle okunması, tercih hakkının doğru kullanılabilmesi açısından kritik önem taşıyor.

2026 LGS tercih sürecinde öğrencilerin e-Okul sistemi üzerinden işlemlerini belirtilen takvim içerisinde tamamlamaları, tercih belgelerini okul müdürlüğüne onaylatmaları ve tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar sistemde yayımlanacak resmi duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Sürece ilişkin en güncel bilgiler yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamaları ve yayımladığı tercih kılavuzu üzerinden takip edilmelidir.