E-KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM E-KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Ekpss ) sürecini tamamlayan adayların gündeminde şimdi tercih takvimi yer alıyor. 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçlar 14 Mayıs'ta erişime açılırken, gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih duyurusuna çevrildi. Peki, E- Kpss tercihleri başladı mı, E-KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 2026 EKPSS tercih sürecine ilişkin resmi bilgiler...

E-KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2026 EKPSS tercihleri henüz başlamadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 yılı EKPSS tercih dönemine ilişkin resmi takvim şu ana kadar açıklanmadı. Bu nedenle adaylar için tercih ekranı henüz erişime açılmış değil.

19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen EKPSS'de adaylara, engel grupları ve öğrenim düzeylerine uygun şekilde Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulandı. Sınavda toplam 60 soru yöneltildi ve adaylara 60 dakika süre verildi. Sınav sonuçları ise 14 Mayıs 2026 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilerek adayların erişimine açıldı.

Tercih işlemlerinin başlayabilmesi için ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ve tercih tarihlerini resmi olarak duyurması gerekiyor.

E-KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 EKPSS tercih tarihleri henüz açıklanmadı.

Engelli memur alımlarına ilişkin tercih takvimi konusunda ÖSYM tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor. Tercih sürecine ilişkin duyurunun önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

ÖSYM'nin tercih tarihlerini ilan etmesinin ardından adaylar, belirlenen takvim içerisinde tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih süreci ve yerleştirme işlemleri yalnızca ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi takvim doğrultusunda yürütülecek.

Adayların, yeni duyurular için ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve resmi açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor.

ÖSYM EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Hayır. 2026 EKPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

Tercih kılavuzu yayımlandığında kamu kurum ve kuruluşlarının kontenjanları, kadro unvanları, öğrenim düzeylerine göre açılan pozisyonlar ile tercih kuralları ayrıntılı şekilde yer alacak.

Kılavuzun yayımlanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin belirlediği tercih sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

E-KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIYOR?

EKPSS sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açık bulunuyor.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını sorgulayabiliyor.

E-KPSS SONUÇLARI HANGİ ALIMLARDA KULLANILIYOR?

EKPSS sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli personel alımlarında kullanılmaktadır.

Sınav sonuçları;

Memur statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarında,

10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarında,

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlikler, bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlarda,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarında,

İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarının engelli personel alımlarında kullanılmaktadır.

2026 yılı EKPSS tercih sürecine ilişkin resmi takvim ve tercih kılavuzu yayımlandığında, adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin belirlediği esaslar doğrultusunda gerçekleştirebilecektir. Mevcut durumda tercih tarihleri ve kılavuza ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır.