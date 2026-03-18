e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 18 Mart e-Devlet ne zaman düzelecek?

18 Mart Çarşamba sabahı, e-Devlet Kapısı'na giriş yapan bazı kullanıcılar sayfaların geç açılması ve işlemlerde yaşanan gecikmelerle karşılaştı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, vatandaşların sistemin tamamen çözüp çözülmediğini ve erişimin ne zaman normale döneceğini merak etmesine yol açtı. Detaylar haberin devamında…

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? (18 MART ÇARŞAMBA)

E-DEVLET'E NEDEN GİRİLEMİYOR?

Yoğun kullanıcı trafiği, planlı bakım çalışmaları veya sistem güncellemeleri sırasında platformda geçici yavaşlamalar yaşanabiliyor. Bu tür aksaklıklar, sistemin tamamen devre dışı kaldığı izlenimini verebiliyor.

TEKNİK VE KULLANICI KAYNAKLI ETKENLER

Sunucu yoğunluğu, kimlik doğrulama gecikmeleri, internet bağlantısı sorunları veya kullanılan cihaz ve tarayıcı kaynaklı aksaklıklar erişimi etkileyebiliyor. Güncel olmayan uygulama sürümleri ve VPN kullanımı da girişte yavaşlamalara sebep olabiliyor.

E-DEVLET NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Benzer teknik aksaklıklar genellikle kısa sürede çözülüyor. 18 Mart sabahı yaşanan yavaşlamaların da gün içinde kademeli olarak düzelmesi bekleniyor. Platformun resmi duyurularını takip etmek, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın en etkili yolu olarak öne çıkıyor.