Bartın'da sahile mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yer alan Kapısuyu Plajı'na mühimmat yüklenebilen insansız hava aracı (İHA) vurdu.

MÜHİMMAT YÜKLÜ

Kastamonu sınırında yer alan plaj boşaltılırken, jandarma ekipleri çevrede yoğun güvenlik tedbirleri aldı. İHA’da mühimmat bulunduğu öğrenilirken, uzman ekipler tarafından mühimmatın kontrollü olarak imha edileceği öğrenildi.

MENŞEİ BİLİNMİYOR

Menşei bilinmese de insansız hava aracının, Ukrayna-Rusya savaşında denize düşen silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı