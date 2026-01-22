Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 yılı bedelli askerlik celp dönemleri ve birlik yerlerini açıklamasının ardından, e-Devlet Kapısı'nda yaşanan yoğunluk vatandaşların dikkatini yeniden sisteme çevirdi. Özellikle "Askerliğim" sayfası üzerinden sorgulama yapmak isteyen yükümlüler, erişim sorunlarıyla karşılaşınca gözler e-Devlet altyapısına çevrildi. Peki, e-Devlet çöktü mü? 22 Ocak e- Devlet sorun mu var? Detaylar...

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

2026 bedelli askerlik celp dönemleri ve birlik yerlerinin ilan edilmesiyle birlikte e-Devlet Kapısı'nda özellikle "Askerliğim" hizmeti üzerinde ciddi bir yoğunluk oluştu. Yükümlülerin sonuçlarını aynı anda öğrenmek istemesi, sistemin yavaşlamasına ve zaman zaman geçici erişim sorunlarına yol açtı.

Bu durum teknik bir çökmeden ziyade, yüksek kullanıcı trafiğine bağlı anlık yoğunluk olarak değerlendiriliyor. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilirken, yoğun talep nedeniyle sayfaların geç açılması veya sistemin kısa süreli yanıt vermemesi kullanıcı deneyimini etkiledi.

Yetkili kurumlar tarafından yapılan bilgilendirmelere göre, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetler tamamen durdurulmuş değil. Aksine, sorgulamalar e-Devlet'in yanı sıra askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. Bu alternatif kanallar, yoğunluğun azaltılması amacıyla vatandaşlara öneriliyor.

22 OCAK E- DEVLET SORUN MU VAR?

22 Ocak tarihinde e-Devlet sisteminde yaşanan erişim problemleri, özellikle bedelli askerlik sonuçlarını öğrenmek isteyen yükümlüler tarafından yoğun şekilde hissedildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuyla birlikte milyonlarca kişi aynı gün içinde sisteme giriş yapmaya çalıştı. Bu da e-Devlet'te "Askerliğim" sayfasında belirgin bir yavaşlamaya neden oldu.

2026 yılı bedelli askerlik hizmeti için celp dönemleri ve birlik yerleri resmen belirlenirken, sonuçların e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılmasıyla trafik zirve yaptı. Sistemsel bir arızadan çok, eş zamanlı kullanıcı girişlerinden kaynaklanan geçici yoğunluk söz konusu oldu.

Yükümlüler, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak T.C. kimlik numaraları üzerinden sorgulama gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması da resmi ve güvenilir sorgulama kanalları arasında yer alıyor.

2026 yılı için bedelli askerlik ücretinin 333 bin 89 lira olarak belirlenmesi, sürece olan ilgiyi artırırken, e-Devlet'te yaşanan yoğunluk da bu ilginin doğal bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlüler, celp dönemleri ve askerlik yerlerini e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabiliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, "Askerliğim" hizmeti aracılığıyla sınıflandırma sonuçlarına ulaşabiliyor.

Sorgulama işlemi için yükümlülerin:

e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapması,

T.C. kimlik numarası ve şifre bilgilerini kullanması,

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını ilgili hizmet ekranından kontrol etmesi yeterli oluyor.

Alternatif olarak sonuçlar, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden de öğrenilebiliyor. Bu resmi kanallar, yoğunluk yaşanan dönemlerde erişim kolaylığı sağlıyor.