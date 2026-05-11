Düzce'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Düzce'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Mayıs Düzce'de az önce deprem mi oldu?

Günün ilk saatlerinde hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar, "Bugün Düzce'de deprem mi oldu?" sorgusuyla güncel deprem listelerini takibe aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son dakika depremler listesi, yaşanan sarsıntının şiddetini ve yerini belirlemek isteyenler için kritik önem taşıyor. Düzce merkez ve çevre ilçelerden hissedilen depremin ardından saha tarama çalışmaları başlarken; bölgedeki son durum, uzman yorumları ve resmi kurum açıklamaları haberimizde yer alıyor.

DÜZCE’DE DEPREM Mİ OLDU?

Düzce, 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece saatlerinde meydana gelen sarsıntıyla hareketlendi. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki sismik hareketliliğin hissedilmesiyle birlikte vatandaşlar, "Düzce'de az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle yüksek katlı binalarda hissedilen ve kısa süreli paniğe yol açan sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk veriler, bölge halkı tarafından mercek altına alındı. İşte gece yarısı yaşanan Düzce depreminin tüm teknik detayları ve sahadaki son durum...

Günün ilk saatlerinde hissedilen sarsıntının ardından gözler Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesine çevrildi. Yapılan incelemeler sonucunda, sarsıntının merkez üssü ve derinliği netleşirken; "Düzce depremi kaç şiddetinde, hasar var mı?" sorguları dijital platformlarda hız kazandı. Akıllı telefonlara gelen otomatik uyarı sistemlerinin de etkisiyle sokağa çıkan vatandaşlar, yetkililerden gelecek resmi açıklamaları beklemeye koyuldu. Düzce ve komşu illerde hissedilen sarsıntıya dair merak edilen tüm ayrıntıları haberimizde derledik.

DÜZCE DEPREMİNİN ŞİDDETİ VE MERKEZ ÜSSÜ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3,1 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntıya dair teknik parametreler şu şekildedir:

• Büyüklük: 3,1 (ML)

• Merkez Üssü: Köprübaşı Ömer Efendi Köyü (Düzce)

• Tarih ve Saat: 10 Mayıs 2026 / 22:48

• Derinlik: Yaklaşık 4 kilometre (Sığ odaklı)

SAKARYA VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Depremin yer kabuğunun yaklaşık 4-5 kilometre gibi sığ bir noktasında gerçekleşmesi, sarsıntının yüzeyde daha net hissedilmesine neden oldu. Düzce il merkezinin yanı sıra sınır komşusu olan Sakarya'nın Hendek ilçesi ve yüksek katlı binalarda sarsıntı hafif şekilde hissedildi. Özellikle Android ve iOS cihazlara gelen "Deprem Uyarı Sistemi" bildirimleri, sarsıntıyı hissetmeyen vatandaşlar arasında da kısa süreli bir telaşa yol açtı.

CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Depremin hemen ardından Düzce Valiliği ve AFAD koordinesinde saha tarama çalışmaları başlatıldı. Yapılan ilk incelemeler ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar doğrultusunda; sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da yapısal hasar meydana gelmediği bildirildi. Yetkililer, bölgede olumsuz bir durumun bulunmadığını teyit ederek hayatın normale döndüğünü ifade etti.

UZMANLARDAN DİKKATLİ OLUN ÇAĞRISI

Düzce-Sakarya hattının sismik açıdan aktif bir bölge olduğunu hatırlatan uzmanlar, bu büyüklükteki sarsıntıların bölgedeki fay hattı hareketliliği içerisinde olağan olduğunu belirtti. Sarsıntı sonrası sokağa çıkan vatandaşların büyük çoğunluğunun durumun sakinleşmesiyle evlerine döndüğü gözlemlendi. Vatandaşların resmi kanallar dışındaki spekülatif bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşıyor.