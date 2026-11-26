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Diş hekimliği alanında kariyer hedefleyen adayların gündeminde DUS sınav sonuçları ve Sağlık Bakanlığının diş hekimi atama kurası yer alıyor. 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası öncesinde, sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve atama sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağı merak ediliyor.

2026 DUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ösym'nin 2026 sınav takvimine göre Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2. dönem sonuçlarının açıklanacağı tarih 26 Kasım 2026 olarak belirlendi. Aynı gün 2026-STS Diş Hekimliği 2. dönem sınav sonuçlarının da ilan edilmesi bekleniyor. ÖSYM takviminde sonuçların açıklanacağı kesin bir saat ise belirtilmedi.

DUS sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle puanlarını öğrenebilecek.

DİŞ HEKİMİ ATAMA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Ankara Bilkent Yerleşkesi'nde noter gözetiminde ve bilgisayar ortamında yapılacak çekilişin ardından yerleştirme sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

Kura sonuçlarının yayımlanacağı kesin saat henüz açıklanmadı. Adaylar, sonuç duyurusu için Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesini takip edebilecek.

DİŞ HEKİMİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, kura çekiminin tamamlanmasının ardından yhgm.saglik.gov.tr adresine girerek yayımlanacak isim listesini kontrol edebilecek.

Kura çekimi ayrıca Sağlık Bakanlığının resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Yayının “2026 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası” başlığıyla takip edilmesi mümkün olacak.