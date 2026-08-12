Gazeteci Dürdane Kırçuval’ın Yunanistan’da ailesiyle birlikte tatildeyken hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun yıllar farklı basın kuruluşlarında görev yapan Kırçuval’ın vefatı, meslektaşları ve basın camiasında üzüntüyle karşılandı. Peki, Dürdane Kırçuval kimdir? Dürdane Kırçuval neden öldü? Detaylar...

DÜRDANE KIRÇUVAL KİMDİR?

Gazeteci Dürdane Kırçuval, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Gazetecilik kariyerine Akdeniz Haber Ajansı’nda başlayan Kırçuval; Ekonomik Panorama Dergisi, Ulusal Basın Ajansı, Cumhuriyet, Anadolu Ajansı, Dünya ve Hürriyet gazetelerinde çeşitli görevlerde bulundu.

Çalışma hayatı, ekonomi, yargı ve siyasi parti muhabirliği alanlarında görev yapan Kırçuval, uzun yıllar Başbakanlık ve Parlamento muhabiri olarak çalıştı. Dünya ve Hürriyet gazetelerinin yazı işleri kadrolarında da görev aldı.

Kırçuval, 2020 yılından itibaren ANKA Haber Ajansı İstanbul Temsilciliği görevini yürüttü. Son olarak 2024 yılından itibaren Halk TV İstanbul Haber Müdürü olarak görev yapıyordu.

Gazetecilik kariyeri boyunca çeşitli önemli haberlere imza atan Kırçuval, eski Başbakan Tansu Çiller'le ilgili “Annesinin çıkınından çıkan servet” haberiyle Yolsuzlukla Mücadele Derneği tarafından “ONUR” belgesine layık görüldü. TBMM'deki “Ceylan Derisi Yolsuzluğu” haberiyle de Bülent Dikmener Haber Ödülü'nü aldı.

DÜRDANE KIRÇUVAL NEDEN ÖLDÜ?

Dürdane Kırçuval’ın Yunanistan’da ailesiyle birlikte tatildeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.