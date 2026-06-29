Dünya'nın en güzel kızı evlendi mi, kiminle evlendi? Thylane Blondeau kimdir, kaç yaşında, nereli?

Küçük yaşta "Dünyanın en güzel kızı" olarak dünya çapında ün kazanan Thylane Blondeau, son günlerde evlilik iddialarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Hayranları, Thylane Blondeau'nun evlenip evlenmediğini, kiminle evlendiğini ve yaşamına ilişkin detayları araştırıyor. Thylane Blondeau kimdir, kaç yaşında, nereli ve evlilik iddialarının aslı ne? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

DÜNYA'NIN EN GÜZEL KIZI EVLENDİ Mİ?

Dünyanın en güzel kız çocuğu" unvanına sahip Thylane Blondeau, Fransız aktör ve DJ Ben Attal ile Paris'te dünyaevine girdi. Sade ve şık bir törenle evlenen çift, geleneksel düğün alışkanlıklarını bozdu. Efsanevi bir evlilik hikayesi olan bu masal, Atina Riviera'sında başladı.

DÜNYA'NIN EN GÜZEL KIZI KİMİNLE EVLENDİ?

"Dünyanın en güzel kız çocuğu" unvanıyla tanınan Fransız model Thylane Blondeau, uzun süredir birlikte olduğu Fransız aktör ve DJ Ben Attal ile Paris'te dünyaevine girdi. Yunanistan'ın Atina Riviera'sında aldığı romantik evlilik teklifinden yaklaşık üç ay sonra evlenen çift, geleneksel düğün alışkanlıklarını bozarak nikah salonuna birlikte geldi. Paris'in 16. bölgesindeki belediye binasında düzenlenen sade ama şık tören, moda ve magazin dünyasının gündemine oturdu.

DÜNYA'NIN EN GÜZEL KIZI NEREDE EVLENDİ?

Çiftin evlilik yolculuğu geçtiğimiz mart ayında Yunanistan'da başladı. Atina Riviera'sındaki lüks Four Seasons Astir Palace Hotel'de tatil yapan ikili, Ben Attal'ın romantik evlilik teklifiyle ilişkilerini yeni bir aşamaya taşıdı. Deniz manzaralı masaya uzanan yol kırmızı gül yapraklarıyla süslendi ve Attal burada Blondeau'ya evlenme teklif etti.

Thylane Blondeau, bu mutlu haberi sosyal medya hesabından devasa oval kesim pırlanta yüzüğünü gösterdiği fotoğraflarla duyurdu. Paylaşımına "En iyi arkadaşıma evet dedim. Sonsuzluğa..." notunu ekleyen ünlü model, milyonlarca beğeni aldı. Annesi Veronika Loubry de kızının paylaşımına duygusal bir mesaj yazarak, "Gözyaşlarım mutluluktan akıyor. Harika bir damada sahip olduğumuz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.