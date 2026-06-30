Sosyal medya platformlarının hayatımızdaki etkisi giderek artarken, bu alanı kutlamak amacıyla belirlenen Dünya Sosyal Medya Günü de ilgi görüyor. “Dünya Sosyal Medya Günü ne zaman kutlanıyor?” sorusu gündemde yer alırken, dijital dünyaya dikkat çeken bu özel günün tarihi yoğun şekilde araştırılıyor.

DÜNYA SOSYAL MEDYA GÜNÜ NE ZAMAN?

Dijital çağın en önemli iletişim araçlarından biri haline gelen sosyal medya, her yıl özel bir günle anılıyor. “Dünya Sosyal Medya Günü ne zaman?” sorusu, kullanıcılar tarafından özellikle son yıllarda sıkça araştırılırken, bu özel günün amacı sosyal medyanın hayatımızdaki etkisini ve iletişim gücünü vurgulamak olarak öne çıkıyor.

DÜNYA SOSYAL MEDYA GÜNÜ HANGİ TARİHTE KUTLANIR?

Dünya Sosyal Medya Günü, her yıl 30 Haziran tarihinde kutlanıyor. Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok ve YouTube gibi platformların günlük yaşamın bir parçası haline gelmesiyle birlikte bu tarih, dijital dünyanın önemini hatırlatmak adına sembolik bir gün olarak kabul ediliyor.

SOSYAL MEDYANIN HAYATIMIZDAKİ YERİ

Sosyal medya, yalnızca iletişim kurma aracı olmanın ötesine geçerek haberleşme, bilgi edinme ve eğlence alanında da aktif şekilde kullanılıyor. Dünya Sosyal Medya Günü, dijital platformların bireyler ve toplum üzerindeki etkisini hatırlatırken, doğru ve bilinçli kullanımın önemine de dikkat çekiyor.

DİJİTAL FARKINDALIK GÜNÜ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Her yıl kutlanan bu özel gün, sosyal medya kullanım alışkanlıklarını değerlendirmek ve dijital dünyadaki gelişmeleri takip etmek açısından önemli bir farkındalık günü olarak görülüyor. Özellikle genç kullanıcılar arasında sosyal medyanın etkisi her geçen yıl daha da artıyor.