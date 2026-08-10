Dünya Operasyonu filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Dünya Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Dünya Operasyonu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dünya Operasyonu filmini izleyecek olanların merak ettiği Dünya Operasyonu konusu nedir, Dünya Operasyonu oyuncuları kimler ve Dünya Operasyonu özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜNYA OPERASYONU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dünya Operasyonu filminin çekimleri ağırlıklı olarak Çin'in Shandong eyaletindeki Qingdao kentinde gerçekleştirildi. Yapımın çekimlerinin önemli bir bölümü, Qingdao Oriental Movie Metropolis film üretim merkezinde gerçekleştirildi. Xinhua'nın aktardığı bilgilere göre filmin sahnelerinin yaklaşık yüzde 99'u burada çekildi ve yapım için sekiz ses sahnesi kullanıldı.

Filmin bazı çekim mekanları arasında Pekin ve İzlanda da bulunuyor. Özellikle bilim kurgu atmosferinin oluşturulmasında büyük setler, özel tasarımlar ve görsel efektlerden yararlanıldı.

DÜNYA OPERASYONU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dünya Operasyonu filminin ana çekimleri 26 Mayıs 2017'de başladı ve 27 Eylül 2017'de tamamlandı. Çekimlerin büyük kısmı Qingdao'daki film stüdyolarında gerçekleştirildi.

Film, çekimlerin tamamlanmasının ardından post-prodüksiyon sürecine girdi ve 2019 yılında sinemaseverlerle buluştu. Çin'deki vizyon tarihi 5 Şubat 2019 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya Operasyonu, Güneş'in giderek büyüyerek Dünya'daki yaşamı tehdit etmesi üzerine insanlığın geliştirdiği sıra dışı kurtuluş planını anlatıyor.

Bilim insanları, Dünya'yı Güneş Sistemi'nden çıkararak başka bir yıldız sistemine taşımaya karar verir. Bunun için Dünya'nın farklı bölgelerine binlerce dev motor inşa edilir. Bu motorların amacı, gezegeni bulunduğu yörüngeden çıkarıp binlerce yıl sürecek bir yolculuğa taşımaktır.

Ancak planın başlamasından yıllar sonra Dünya, Jüpiter'in yakınından geçerken büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. İnsanlığın hayatta kalması için çok kısa bir süre içerisinde çözüm bulunması gerekir. Liu Qi ve çevresindeki karakterler, Dünya'yı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

DÜNYA OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dünya Operasyonu filmi oyuncuları arasında Çin sinemasının tanınmış isimleri yer alıyor. Filmin başlıca oyuncuları ve karakterleri şöyle:

• Wu Jing – Liu Peiqiang

• Qu Chuxiao – Liu Qi

• Zhao Jinmai – Han Duoduo

• Li Guangjie – Wang Lei

• Ng Man-tat – Han Zi'ang

• Qu Jingjing – Zhou Qian

• Lei Jiayin – Li Yiyi

Oyuncu kadrosunda özellikle Wu Jing, Qu Chuxiao ve Zhao Jinmai öne çıkıyor.

DÜNYA OPERASYONU FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Dünya Operasyonu filminin yönetmenliğini Frant Gwo üstleniyor. Senaryo ise Gong Ge'er, Yan Dongxu, Frant Gwo, Ye Junce, Yang Zhixue, Wu Yi ve Ye Ruchang tarafından hazırlandı. Film, Çinli yazar Liu Cixin'in aynı adlı kısa hikayesinden uyarlanıyor.

Yapım, Liu Cixin'in bilim kurgu dünyasını sinemaya taşıyan önemli projelerden biri olarak öne çıkarken Çin sinemasının büyük bütçeli bilim kurgu alanındaki iddiasını da ortaya koydu.

DÜNYA OPERASYONU FİLMİ GERÇEK Mİ?

Dünya Operasyonu gerçek bir hikayeye dayanmıyor. Film, Liu Cixin'in 2000 yılında yayımlanan aynı adlı bilim kurgu öyküsünden uyarlanmış kurgusal bir yapım. Hikayede Dünya'nın dev motorlarla hareket ettirilmesi ve insanlığın başka bir yıldız sistemine taşınması tamamen bilim kurgu çerçevesinde ele alınıyor.

DÜNYA OPERASYONU FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Dünya Operasyonu filmi 2019 yılında vizyona girdi. Çin'deki ilk gösterimi 5 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşti. Yaklaşık 125 dakika süren film, bilim kurgu ve macera unsurlarını bir araya getiriyor.

Yapım, vizyonunun ardından uluslararası alanda da dikkat çekti ve özellikle görsel efektleri, geniş kapsamlı hikayesi ve Çin sinemasının bilim kurgu türündeki iddialı yaklaşımıyla öne çıktı.

DÜNYA OPERASYONU FİLMİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Film adı: Dünya Operasyonu

Orijinal adı: The Wandering Earth

Yapım yılı: 2019

Vizyon tarihi: 5 Şubat 2019

Tür: Bilim kurgu

Yönetmen: Frant Gwo

Başroller: Wu Jing, Qu Chuxiao, Zhao Jinmai

Çekim yerleri: Qingdao, Pekin ve İzlanda

Çekim tarihleri: 26 Mayıs 2017 – 27 Eylül 2017

Süre: 125 dakika

Uyarlama: Liu Cixin'in aynı adlı kısa hikayesi

Dünya Operasyonu, Dünya'nın tamamının bir uzay gemisi gibi hareket ettirilmesi fikri üzerine kurulan sıra dışı hikayesiyle klasik uzay filmlerinden ayrılıyor. İnsanlığın ortak bir plan etrafında birleşerek gezegeni kurtarmaya çalışması, filmin temel çatışmasını oluşturuyor.

Özellikle Qingdao'da kurulan büyük setler ve yoğun görsel efekt çalışmaları, filmin geniş ölçekli bilim kurgu dünyasının oluşturulmasında önemli rol oynadı. Yapım, Çin sinemasının uluslararası ölçekte ses getiren bilim kurgu filmlerinden biri haline geldi.