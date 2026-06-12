2002 FIFA Dünya Kupası yolculuğu, Türkiye A Millî Futbol Takımı için yaklaşık iki yıllık zorlu bir eleme süreciyle başlamıştır. Avrupa elemelerinde 4. Grup’ta yer alan millî takım; İsveç, Slovakya, Makedonya, Moldova ve Azerbaycan ile karşı karşıya gelmiştir. Peki, Dünya Kupası'nda Türkiye kaçıncı oldu? Türkiye 2002 Dünya Kupası'nda kaçıncı oldu? Detaylar...

DÜNYA KUPASI'NDA TÜRKİYE KAÇINCI OLDU?

Toplam 10 maç sonunda Türkiye, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştır. Bu performans, grup liderliği için İsveç’i geçmeye yetmemiş ve grup birinciliği İsveç’e gitmiştir. İstanbul’da oynanan kritik karşılaşmanın 2-1 kaybedilmesi, grup sıralamasını belirleyen en önemli anlardan biri olmuştur.

BARAJ MAÇLARI VE FİNAL BİLETİ

Grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Dünya Kupası finallerine katılabilmek için Avusturya ile play-off (baraj) maçına çıkmıştır.

Viyana’da oynanan ilk karşılaşma Okan Buruk’un golüyle 1-0 kazanılmış, Türkiye rövanş için avantaj elde etmiştir. İstanbul’daki rövanş maçında ise tarihî bir performans sergilenmiş ve 5-0’lık net bir galibiyet alınmıştır. Bu sonuç, Türkiye’ye 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazandırmıştır.

FİNAL TURNUVASI YOLCULUĞU

2002 FIFA Dünya Kupası finallerinde Türkiye, C Grubu’nda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile eşleşmiştir.

İlk maç: Brezilya’ya karşı 2-1 mağlubiyet

İkinci maç: Kosta Rika ile 1-1 beraberlik

Üçüncü maç: Çin’e karşı 3-0 galibiyet

Bu sonuçlarla Türkiye, averaj hesabı sonucunda grup ikincisi olarak üst tura yükselmiştir.

ELEME TURLARINDA TARİHÎ YÜKSELİŞ

Son 16 turunda Türkiye, ev sahibi Japonya’yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmiştir. Çeyrek finalde ise Senegal ile karşılaşılmış ve uzatmalara giden mücadeleyi Türkiye 1-0 kazanmıştır.

Yarı finalde Brezilya’ya 1-0 mağlup olan Türkiye, turnuvayı üçüncülük maçıyla tamamlamıştır. Güney Kore karşısında oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan millî takım, Dünya Kupası’nı üçüncü sırada bitirmiştir.