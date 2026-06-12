Haberler

Dünya Kupası'nda Türkiye kaçıncı oldu? Türkiye 2002 Dünya Kupası'nda kaçıncı oldu?

Dünya Kupası'nda Türkiye kaçıncı oldu? Türkiye 2002 Dünya Kupası'nda kaçıncı oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2002 FIFA Dünya Kupası, Türkiye A Millî Futbol Takımı’nın tarihine altın harflerle yazılan bir başarı hikâyesine sahne olmuştur. Zorlu eleme sürecinden geçerek turnuvaya katılma hakkı kazanan millî takım, Uzak Doğu’da düzenlenen finallerde sergilediği performansla tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. Peki, Dünya Kupası'nda Türkiye kaçıncı oldu? Türkiye 2002 Dünya Kupası'nda kaçıncı oldu? Detaylar haberimizde.

2002 FIFA Dünya Kupası yolculuğu, Türkiye A Millî Futbol Takımı için yaklaşık iki yıllık zorlu bir eleme süreciyle başlamıştır. Avrupa elemelerinde 4. Grup’ta yer alan millî takım; İsveç, Slovakya, Makedonya, Moldova ve Azerbaycan ile karşı karşıya gelmiştir. Peki, Dünya Kupası'nda Türkiye kaçıncı oldu? Türkiye 2002 Dünya Kupası'nda kaçıncı oldu? Detaylar...

DÜNYA KUPASI'NDA TÜRKİYE KAÇINCI OLDU?

Toplam 10 maç sonunda Türkiye, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştır. Bu performans, grup liderliği için İsveç’i geçmeye yetmemiş ve grup birinciliği İsveç’e gitmiştir. İstanbul’da oynanan kritik karşılaşmanın 2-1 kaybedilmesi, grup sıralamasını belirleyen en önemli anlardan biri olmuştur.

BARAJ MAÇLARI VE FİNAL BİLETİ

Grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Dünya Kupası finallerine katılabilmek için Avusturya ile play-off (baraj) maçına çıkmıştır.

Viyana’da oynanan ilk karşılaşma Okan Buruk’un golüyle 1-0 kazanılmış, Türkiye rövanş için avantaj elde etmiştir. İstanbul’daki rövanş maçında ise tarihî bir performans sergilenmiş ve 5-0’lık net bir galibiyet alınmıştır. Bu sonuç, Türkiye’ye 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazandırmıştır.

FİNAL TURNUVASI YOLCULUĞU

2002 FIFA Dünya Kupası finallerinde Türkiye, C Grubu’nda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile eşleşmiştir.

İlk maç: Brezilya’ya karşı 2-1 mağlubiyet

İkinci maç: Kosta Rika ile 1-1 beraberlik

Üçüncü maç: Çin’e karşı 3-0 galibiyet

Bu sonuçlarla Türkiye, averaj hesabı sonucunda grup ikincisi olarak üst tura yükselmiştir.

ELEME TURLARINDA TARİHÎ YÜKSELİŞ

Son 16 turunda Türkiye, ev sahibi Japonya’yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmiştir. Çeyrek finalde ise Senegal ile karşılaşılmış ve uzatmalara giden mücadeleyi Türkiye 1-0 kazanmıştır.

Yarı finalde Brezilya’ya 1-0 mağlup olan Türkiye, turnuvayı üçüncülük maçıyla tamamlamıştır. Güney Kore karşısında oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan millî takım, Dünya Kupası’nı üçüncü sırada bitirmiştir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

Otokoç'a silahlı saldırıda yeni gelişme
Cildiye Uzmanı Dr. Adak'tan kritik uyarı: Bu saatlerde sakın güneşe çıkmayın

En riskli saat aralığı belli oldu
Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı

Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Dervişoğlu'nu küplere bindiren operasyon: Burası Teksas değil
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi

Türkiye'nin konuştuğu kaçış öyküsünde şoke eden son