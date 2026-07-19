Dünya Kupası organizasyonları yalnızca futbol kalitesiyle değil, milli takımların çok kültürlü yapısıyla da dikkat çekiyor. Özellikle Avrupa ülkelerinin kadrolarında Afrika kökenli futbolcuların sayısı her turnuvada gündem oluyor. Peki, Dünya Kupası'nda kaç siyahı futbolcu var? Dünya Kupası'na katılan milli takımlardaki Afrika asıllı oyuncu sayısı kaç? Detaylar...

DÜNYA KUPASI'NDA AFRİKA ASILLI OYUNCU SAYISI EN FAZLA OLAN TAKIMLAR

Sosyal medyada paylaşılan tabloya göre ülkelerdeki Afrika kökenli futbolcu sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Fransa: 21

İngiltere: 15

Hollanda: 14

İsviçre: 11

Almanya: 9

Belçika: 9

İsveç: 6

Portekiz: 4

Avusturya: 4

Norveç: 2

İspanya: 2

İskoçya: 1

Türkiye: 0

Hırvatistan: 0

Çekya: 0

Bosna-Hersek: 0

FRANSA LİSTENİN ZİRVESİNDE YER ALIYOR

Paylaşılan verilere göre Fransa, 21 Afrika asıllı futbolcuyla listenin ilk sırasında bulunuyor. İngiltere 15, Hollanda ise 14 oyuncuyla Fransa'yı takip ediyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde göçmen kökenli futbolcuların milli takımlarda önemli bir yer tuttuğu görülüyor.

TÜRKİYE VE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE SAYI SIFIR

Listede Türkiye, Hırvatistan, Çekya ve Bosna-Hersek'in kadrolarında Afrika asıllı oyuncu bulunmadığı belirtiliyor. İskoçya'da ise bu sayı yalnızca 1 olarak yer alıyor.

PAYLAŞILAN RAKAMLAR RESMİ FIFA VERİSİ DEĞİL

Uzmanlara göre bu tür tablolar FIFA'nın resmi istatistikleri arasında yer almıyor. "Afrika asıllı oyuncu" tanımı; futbolcunun doğum yeri, ebeveynlerinin kökeni veya aile geçmişine göre değişebildiğinden farklı araştırmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan sayıların resmi istatistik olarak değil, çeşitli kaynaklar tarafından hazırlanan değerlendirmeler olarak ele alınması gerekiyor.