Dünya Kupası'na kaç gün kaldı, Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Futbol heyecanını doruğa çıkaracak 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Turnuvayı yakından takip eden milyonlarca kişi, "Dünya Kupası ne zaman başlayacak?" ve "Dünya Kupası'na kaç gün kaldı?" sorularına yanıt arıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonun başlangıç tarihi ve merak edilen ayrıntılar haberimizde...

DÜNYA KUPASI'NA KAÇ GÜN KALDI, DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Turnuvanın ilk karşılaşması, Meksika'nın ev sahipliğinde Mexico City'deki tarihi Azteca Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Bu organizasyon aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

DÜNYA KUPASI'NA KAÇ GÜN KALDI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına yalnızca 10 gün kaldı. Futbol dünyasının en büyük organizasyonu için heyecan her geçen gün artarken, taraftarlar maç takvimini ve açılış karşılaşmasını yakından takip ediyor.

2026 DÜNYA KUPASI HANGİ ÜLKELERDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuva boyunca 16 farklı şehirde toplam 104 maç oynanacak.

Bu organizasyon, Dünya Kupası tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor.

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

FIFA tarafından açıklanan takvime göre 2026 Dünya Kupası finali 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak. Şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapacak final karşılaşması ABD'nin New York-New Jersey bölgesindeki stadyumda gerçekleştirilecek.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ TAKIM YER ALACAK?

Turnuvada toplam 48 milli takım mücadele edecek. Daha önce 32 takımla düzenlenen Dünya Kupası, 2026 itibarıyla yeni formatıyla futbol tarihinin en büyük organizasyonu olacak. Toplam 104 karşılaşmanın oynanacağı turnuva yaklaşık bir ay sürecek.