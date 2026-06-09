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Dünya Kupası Türkiye fikstür 2026: Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman, ilk maç hangi gün oynayacak? Dünya Kupası D Grubu fikstürü

Dünya Kupası Türkiye fikstür 2026: Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman, ilk maç hangi gün oynayacak? Dünya Kupası D Grubu fikstürü
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2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken A Milli Futbol Takımı’nın D Grubu fikstürü ve maç programı futbol kamuoyunun en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman, ilk maç hangi gün oynayacak? Dünya Kupası Türkiye fikstür 2026...

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken A Milli Futbol Takımı’nın D Grubu fikstürü futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada Türkiye ; Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri ile aynı grupta yer alıyor.  Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman, Türkiye ilk maçını hangi gün oynayacak? Dünya Kupası D Grubu fikstürü haberimizde.

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, İLK MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maç programı netleşmiş durumda. Türkiye, D Grubu’nda toplam 3 karşılaşmaya çıkacak ve bu maçlar farklı ülkelerde oynanacak.

TÜRKİYE GRUP MAÇ PROGRAMI

Türkiye’nin Dünya Kupası fikstürü şu şekilde belirlendi:

Türkiye - Avustralya: 14 Haziran 2026 Pazar, TSİ 07.00 / BC Place, Vancouver (Kanada)

Türkiye - Paraguay: 20 Haziran 2026 Cumartesi, TSİ 06.00 / Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)

Türkiye - ABD: 26 Haziran 2026 / TSİ 05.00 / SoFi Stadium, Inglewood (ABD)

2026 DÜNYA KUPASI D GRUBU FİKSTÜRÜ

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu, rekabet seviyesi yüksek ekiplerin bir araya geldiği zorlu bir grup olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin yer aldığı grupta Avustralya, Paraguay ve ABD bulunuyor.

D GRUBU MAÇ TAKVİMİ

D Grubu kapsamında Türkiye’nin maç programı şöyle:

Türkiye - Avustralya

Türkiye - Paraguay

Türkiye - ABD

MAÇLARIN OYNANACAĞI STATLAR

Türkiye’nin grup aşamasında mücadele edeceği stadyumlar da belli oldu:

BC Place (Vancouver, Kanada)

Levi’s Stadium (Santa Clara, ABD)

SoFi Stadium (Inglewood, ABD)

Bu statlar, Kuzey Amerika’nın en modern futbol tesisleri arasında yer alıyor ve yüksek seyirci kapasitesiyle dikkat çekiyor.

MONTELLA’NIN 26 KİŞİLİK DÜNYA KUPASI KADROSU

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik nihai kadro da açıklandı. Kadro, hem Avrupa’nın önde gelen liglerinde forma giyen oyuncuları hem de Süper Lig’in önemli isimlerini bir araya getiriyor.

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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