ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Futbol tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olarak gösterilen turnuva, bu kez ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek. Peki, Dünya Kupası maçları hangi kanalda, nerede yayınlanacak? Dünya Kupası maçları şifresiz mi? TRT 1, TRT Spor frekans bilgileri...

DÜNYA KUPASI MAÇLARI KANALDA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları TRT'nin yayın platformlarında ekranlara gelecek. Turnuva boyunca oynanacak mücadeleler TRT 1 ve TRT Spor kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Toplam 104 maçın oynanacağı organizasyon, geniş yayın kapsamıyla futbolseverlere ulaştırılacak. Karşılaşmaların TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmış durumda.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı.

TRT 1 TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

2026 FIFA Dünya Kupası yayınlarını kesintisiz takip etmek isteyen izleyiciler için TRT 1 ve TRT Spor'un güncel frekans bilgileri açıklandı.

Uydu üzerinden yayın alan kullanıcıların aşağıdaki bilgileri kullanarak kanal ayarlarını kontrol etmeleri gerekiyor:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Belirtilen teknik bilgiler doğrultusunda yapılacak güncelleme işlemleri sayesinde TRT 1 ve TRT Spor yayınlarının sağlıklı şekilde alınabilmesi mümkün olacak.

TRT 1, TRT SPOR ŞİFRESİZ FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarını kesintisiz izlemek isteyen vatandaşların televizyon veya uydu alıcıları üzerinden frekans güncelleme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

İşlem için öncelikle televizyon kumandası üzerinden kurulum menüsüne giriş yapılması gerekiyor. Kullanıcılar cihazlarına göre "Menu", "Setup" veya "Settings" tuşlarını kullanarak ilgili bölüme ulaşabiliyor.

Daha sonra ekranda yer alan "Manuel Kanal Arama", "Tek Kanal Arama" ya da "TP Ekle" seçeneklerinden biri tercih edilerek işlem adımlarına devam ediliyor.

Açılan bölümde TRT 1 ve TRT Spor için açıklanan frekans bilgilerinin eksiksiz şekilde girilmesi gerekiyor. Frekans bilgilerinin kaydedilmesinin ardından kanal arama işlemi tamamlanarak güncel yayın ayarları aktif hale getirilebiliyor.