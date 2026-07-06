DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 2026: Dünya Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri? Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları tüm heyecanıyla sürerken çeyrek finale yükselen ilk takımlar da netleşmeye başladı. Turnuvanın kritik eleme mücadelelerinin ardından bazı ekipler yoluna devam ederken bazı güçlü favoriler ise organizasyona veda etti. Peki, Dünya Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri? Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Detaylar...

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 2026

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda oynanan karşılaşmaların ardından ilk çeyrek final eşleşmesi kesinleşti.

Turnuvanın açılış gününde ev sahiplerinden Kanada ile karşılaşan Fas, rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Son 16 turunun dikkat çeken mücadelelerinden birinde ise son Dünya Kupası finalisti Fransa, Paraguay'ı Kylian Mbappé'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Meksika ile karşı karşıya gelen İngiltere ise mücadeleyi 3-2 kazanarak son sekiz takım arasına kalmayı başardı.

Turnuvanın sürpriz sonuçlarından biri ise Brezilya ile Norveç arasında oynandı. Norveç, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek yoluna devam ederken Brezilya organizasyona veda etti.

Bu sonuçların ardından kesinleşen ilk çeyrek final eşleşmesi Fas ile Fransa arasında oluştu.

Henüz tamamlanmayan son 16 turu mücadelelerinin ardından belirlenecek diğer çeyrek finalistler ise şu karşılaşmalardan çıkacak:

Portekiz - İspanya

ABD - Belçika

Arjantin - Mısır

İsviçre - Kolombiya

Bu karşılaşmaların tamamlanmasının ardından çeyrek final tablosu tamamen netleşecek.

Son 16 turunda tamamlanan maçlar

Kanada 0-3 Fas

Fransa 1-0 Paraguay

Brezilya 1-2 Norveç

Meksika 2-3 İngiltere

Oynanacak son 16 turu maçları

6 Temmuz - Portekiz - İspanya

7 Temmuz - ABD - Belçika

7 Temmuz - Arjantin - Mısır

7 Temmuz - İsviçre - Kolombiya

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Son 16 turunda tamamlanan maçların ardından çeyrek finale yükselmeyi garantileyen takımlar şu şekilde sıralandı:

Fas

Fransa

İngiltere

Norveç

Bu takımlardan Fas ile Fransa'nın çeyrek finalde karşı karşıya geleceği kesinleşti.

Turnuvada kalan dört çeyrek final bileti ise Portekiz-İspanya, ABD-Belçika, Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya eşleşmelerinin ardından sahiplerini bulacak.

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9 Temmuz ile 12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Turnuvanın devam eden aşamalarının takvimi ise şu şekilde açıklandı:

Çeyrek final

9-12 Temmuz

Yarı final

14-15 Temmuz

Üçüncülük maçı

18 Temmuz

Final

19 Temmuz

Final karşılaşması Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu müsabakalarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri kesinleşecek ve turnuva yarı final yolunda kritik mücadelelere sahne olacak.