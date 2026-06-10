2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek ve 48 takımın 12 grupta mücadele edeceği geniş formatlı bir turnuva olacaktır. Peki, Dünya Kupası açılış maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı hangisi? Detaylar haberimizde.

DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında turnuvanın açılış karşılaşması 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacaktır. Organizasyonun resmi açılış maçı, Meksika ile Güney Afrika arasında gerçekleşecektir.

Karşılaşma, Meksika’nın başkenti Mexico City’de yer alan 83.000 kapasiteli Mexico City Stadyumu’nda yapılacaktır. Maçın başlama saati TSİ 22.00 olarak açıklanmıştır.

Bu karşılaşma, 2026 Dünya Kupası’nın hem başlangıç atmosferini hem de turnuva temposunu belirleyecek ilk resmi maç olarak programda yer almaktadır.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI HANGİSİ?

2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış maçı, fikstür planlamasına göre Meksika - Güney Afrika karşılaşmasıdır.

Turnuvanın açılış müsabakası:

Tarih: 11 Haziran 2026 Perşembe

Maç: Meksika - Güney Afrika

Stat: Mexico City Stadyumu

Saat: TSİ 22.00

Açılış maçının ardından turnuva, 48 takımlı yeni formatıyla farklı kıtalara yayılmış maç programı ile devam edecektir. Organizasyon boyunca toplam 104 karşılaşma oynanacaktır. Turnuvada 12 grupta dörderli takımlar mücadele edecektir.

DÜNYA KUPASI GRUP GRUP MAÇ TARİHLERİ VE SAATLERİ

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması, 11 Haziran 2026’dan itibaren 28 Haziran 2026’ya kadar geniş bir takvimde oynanacaktır. Aşağıda gün gün ve grup bazlı maç programı yer almaktadır.

11 HAZİRAN PERŞEMBE

A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, TSİ 22.00

12 HAZİRAN CUMA

A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00

13 HAZİRAN CUMARTESİ

D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00

14 HAZİRAN PAZAR

C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00

Haiti - İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00

E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00

F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00

15 HAZİRAN PAZARTESİ

E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00

F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00

H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00

16 HAZİRAN SALI

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00

18 HAZİRAN PERŞEMBE

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

19 HAZİRAN CUMA

B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00

A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00

20 HAZİRAN CUMARTESİ

C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00

Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, TSİ 03.30

D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00

E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00

21 HAZİRAN PAZAR

E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00

F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00

H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

22 HAZİRAN PAZARTESİ

H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00

J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00

23 HAZİRAN SALI

I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00

J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00

24 HAZİRAN ÇARŞAMBA

L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00

Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00

25 HAZİRAN PERŞEMBE

C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00

Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00

A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00

Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

26 HAZİRAN CUMA

F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00

Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00

D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00

I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00

Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

27 HAZİRAN CUMARTESİ

H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00

Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00

G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00

Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

28 HAZİRAN PAZAR

L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00

Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30

J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00