Dünya Astsubaylar Günü ne zaman, en güzel 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü sözleri ve mesajları 2026!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Astsubaylar Günü ne zaman sorusu, görevdeki ve emekli astsubaylara duyulan minnetin dile getirildiği özel gün yaklaşırken en çok merak edilen konular arasına girdi. Her yıl 17 Ekim'de kutlanan Dünya Astsubaylar Günü, 2026 yılında 17 Ekim Cumartesi gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde ailesinde, çevresinde ya da iş yerinde astsubay bulunan pek çok kişi, sevdiklerine gönderebileceği kutlama mesajlarını araştırıyor. Peki, Dünya Astsubaylar Günü neden 17 Ekim'de kutlanıyor?
En güzel 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü sözleri ve mesajları 2026, sosyal medyada paylaşmak ve sevdiklerine iletmek isteyenler tarafından yoğun şekilde aranıyor. İlk kez 2012 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Astsubaylar Günü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiği olarak görülen astsubayların fedakârlıklarını ve emeklerini onurlandırmayı amaçlıyor. Kısa, anlamlı ve duygusal mesajlarla bu özel günü kutlamak mümkün. Dünya Astsubaylar Günü nasıl ortaya çıktı? Tüm detaylar haberimizde…
DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya Astsubaylar Günü, her yıl 17 Ekim tarihinde kutlanıyor. 2026 yılında Dünya Astsubaylar Günü, 17 Ekim Cumartesi günü kutlanacak. Bu özel gün, hem görevdeki hem de emekli astsubayların mesleklerine olan bağlılıklarının ve ülkeye yaptıkları hizmetlerin hatırlandığı bir gün olarak öne çıkıyor.
DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NEDEN 17 EKİM'DE KUTLANIYOR?
Dünya Astsubaylar Günü'nün 17 Ekim'de kutlanmasının nedeni, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) 17 Ekim 1984 tarihinde kurulmuş olması. Derneğin kuruluş yıl dönümü, astsubaylar için özel bir gün olarak belirlendi ve bu tarih zamanla Dünya Astsubaylar Günü olarak benimsendi.
DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Astsubaylar için özel bir gün belirlenmesi fikri, TEMAD Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Binici tarafından ortaya atıldı. TEMAD Yönetim Kurulu'nun 19 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda, Binici'nin teklifi üzerine 17 Ekim tarihinin Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Dünya Astsubaylar Günü, ilk kez 17 Ekim 2012'de, TEMAD'ın kuruluş yıl dönümünde kutlandı. Günün yalnızca astsubayların sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için değil, farklı ülkelerin astsubayları arasında dostluk kurarak dünya barışına katkı sağlamak amacıyla da kutlanması hedeflendi.
DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ'NÜN ANLAMI NE?
17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü, Türkiye'de ve dünyada görev yapan ve emekli olan astsubayların mesleklerinin toplum tarafından takdir edildiğini hissetmelerini amaçlıyor. Bu özel gün, astsubayların mesleklerine olan bağlılığını, meslektaşları arasındaki dayanışmayı ve kendilerine duyulan güveni güçlendirmeyi hedefliyor. Her yıl düzenlenen etkinliklere farklı ülkelerin temsilcileri, askeri ataşeler ve astsubaylar katılıyor.
EN GÜZEL 17 EKİM DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2026
Vatanın her karış toprağında gece gündüz demeden görev yapan tüm astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun!
Ordumuzun bel kemiği, milletimizin güvencesi olan kahraman astsubaylarımızın günü kutlu olsun.
Sınırda, karada, denizde ve havada vatan için nöbet tutan tüm astsubaylarımıza minnettarız. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun!
Görevde ve emeklilikte, ömrünü bu millete adayan tüm astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nü saygıyla kutluyorum.
Fedakârlığınız huzurumuz, emeğiniz güvencemiz oldu. Dünya Astsubaylar Günü'nüz kutlu olsun.
Bayramda, yılbaşında, sevdiklerinden uzakta görev yapan tüm astsubaylarımıza teşekkür ediyoruz. Gününüz kutlu olsun!
Disiplinin, cesaretin ve sadakatin sembolü astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.
EŞE, BABAYA VE YAKINLARA DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI
Vatanına olan bağlılığınla hep gurur duyduğum canım eşim, Dünya Astsubaylar Günü'n kutlu olsun!
Üniformasını onurla taşıyan, bize vatan sevgisini öğreten babacığım, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'n kutlu olsun.
Görev yüzünden kaçırdığın her özel günün karşılığı, milletimizin huzuru oldu. Kahraman abim, Astsubaylar Günü'n kutlu olsun!
Hayatını bu vatana adamış emekli astsubay dedemin ve tüm emekli astsubaylarımızın günü kutlu olsun.
KISA DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ SÖZLERİ
Astsubaylarımız var oldukça bu vatan emin ellerde. Gününüz kutlu olsun!
Gece nöbetinde uyanık kalan gözler sayesinde biz huzurla uyuyoruz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.
17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü'nde tüm astsubaylarımıza selam olsun!
Vatan sizinle güçlü, millet sizinle huzurlu. Astsubaylar Günü kutlu olsun!