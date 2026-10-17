Dünya Astsubaylar Günü ne zaman, en güzel 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü sözleri ve mesajları 2026!

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En güzel 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü sözleri ve mesajları 2026, sosyal medyada paylaşmak ve sevdiklerine iletmek isteyenler tarafından yoğun şekilde aranıyor. İlk kez 2012 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Astsubaylar Günü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiği olarak görülen astsubayların fedakârlıklarını ve emeklerini onurlandırmayı amaçlıyor. Kısa, anlamlı ve duygusal mesajlarla bu özel günü kutlamak mümkün. Dünya Astsubaylar Günü nasıl ortaya çıktı? Tüm detaylar haberimizde…

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Astsubaylar Günü, her yıl 17 Ekim tarihinde kutlanıyor. 2026 yılında Dünya Astsubaylar Günü, 17 Ekim Cumartesi günü kutlanacak. Bu özel gün, hem görevdeki hem de emekli astsubayların mesleklerine olan bağlılıklarının ve ülkeye yaptıkları hizmetlerin hatırlandığı bir gün olarak öne çıkıyor.