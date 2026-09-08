Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili adayları arasında yer alan Dündar Ziya Gültekin, uzun yıllardır Üsküdar'da siyasi çalışmalar yürüten isimlerden biri olarak gündeme geldi. Gültekin'in eğitim hayatı, AK Parti Üsküdar teşkilatındaki görevleri, belediye meclis üyeliği ve sivil toplum çalışmalarına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Dündar Ziya Gültekin kimdir, hangi partiden? Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Adayı Dündar Ziya Gültekin kaç yaşında, nereli? Detaylar...

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR?

Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Üniversite eğitiminde İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğrenim gördü. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasi çalışmalarına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başlayan Gültekin, teşkilat içerisinde farklı görevlerde bulundu. 2002-2008 yılları arasında Gençlik Kolları'nda çeşitli görevler üstlendi.

Gültekin, 2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 2012-2019 yılları arasında ise AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Üsküdar Belediye Meclis Üyesi seçilen Gültekin, 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Üsküdar Belediyesi'nin faaliyet raporlarında da Gültekin'in AK Parti grubunda meclis üyesi olarak yer aldığı görülüyor.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN HANGİ PARTİDEN?

Dündar Ziya Gültekin, AK Parti'dendir. Siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başlayan Gültekin, parti teşkilatında farklı kademelerde görev yaptı.

2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Gültekin, 2012-2019 döneminde de AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

31 Mart 2019 seçimlerinde Üsküdar Belediye Meclis Üyesi seçilen Gültekin, sonraki dönemde AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Üsküdar Belediyesi'nin resmi faaliyet raporlarında da adı AK Parti grubu içerisinde yer alıyor.

2026 yılında Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği için AK Parti'nin adayı olarak gösterildiği de haber kaynaklarında yer aldı.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KAÇ YAŞINDA?

Dündar Ziya Gültekin, 1983 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN NERELİ?

Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Bu nedenle doğum yeri İstanbul, Üsküdar olarak belirtilmektedir.

SİYASİ HAYATINDAKİ GÖREVLER

Gültekin'in siyasi kariyerinin başlangıcı 2002 yılına uzanıyor. AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başlayan siyasi çalışmalarında 2002-2008 yılları arasında çeşitli görevler üstlendi.

2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Gültekin, 2012-2019 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Meclis Üyesi seçildi ve 2019-2025 yılları arasında AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

14 ve 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde ise Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

Dündar Ziya Gültekin, siyasi çalışmalarının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı.

Verilen bilgilere göre Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 15 Temmuz Derneği'ne ait bir yayında da Gültekin'in yayın koordinatörü olarak adı yer alıyor.

EĞİTİM VE MESLEK HAYATI

Dündar Ziya Gültekin, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğrenim gördü. Ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Mesleki hayatını ise serbest ticaret alanında sürdürüyor.

Gültekin'in İngilizce bildiği de verilen bilgiler arasında bulunuyor.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN EVLİ Mİ?

Dündar Ziya Gültekin'in özel hayatına ilişkin verilen bilgilere göre kendisi evli ve üç çocuk babasıdır.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ADAYLIĞI

Dündar Ziya Gültekin, 2026 yılında Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde AK Parti'nin adayı olarak gündeme geldi. 5 Ağustos 2026 tarihinde yapılan seçimde AK Parti ve MHP grupları Gültekin'i aday gösterirken CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya oldu.

Söz konusu seçimde dördüncü tur sonunda Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Daha sonra seçimle ilgili hukuki süreç başladı ve İstanbul 2. İdare Mahkemesi seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

8 Eylül 2026 tarihinde yenilenen seçimde Gültekin yeniden AK Parti-MHP grubunun adayı olarak yarıştı. İlk turda oyların sayımına ilişkin itirazların ardından Gültekin'in oyunun 21, Sibel Tan Çetinkaya'nın oyunun ise 19 olarak tutanağa geçtiği bildirildi.