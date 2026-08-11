DSİ İŞÇİ ALIMI 2026: Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı başladı mı, başvurular nasıl yapılır, şartları neler?

Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı başladı mı, başvurular nasıl yapılır, şartları neler? Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilebilecek yeni işçi alımları, kurum bünyesinde çalışmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. DSİ'nin personel ihtiyacına göre dönemsel olarak yayımladığı ilanlar kapsamında farklı kadrolarda sürekli işçi alımları yapılabiliyor. Ancak şu an için yeni bir genel DSİ sürekli işçi alımı başvuru ilanı yayımlanmış değil.

DSİ İŞÇİ ALIMI 2026

DSİ İŞÇİ ALIMI 2026 kapsamında yeni bir genel sürekli işçi alımı ilanının yayımlanıp yayımlanmadığı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Kurumun personel ihtiyacına göre dönemsel olarak farklı kadrolar için işçi alımı ilanları yayımlanabiliyor.

Şu an için yeni bir genel DSİ sürekli işçi alımı başvuru ilanı bulunmuyor. Dolayısıyla yeni alım kapsamında kesinleşmiş bir başvuru tarihi, kadro dağılımı veya kontenjan bilgisi yer almıyor.

Yeni ilan yayımlanması durumunda başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar DSİ tarafından açıklanacak. İlanda hangi kadrolara alım yapılacağı, başvuruların hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği ve adaylarda aranacak şartlar belirtilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMLARI NASIL DUYURULUYOR?

DSİ'nin işçi alımları, kurumun personel ihtiyacına göre gerçekleştiriliyor. İlanlarda alım yapılacak kadrolar ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Yeni bir genel sürekli işçi alımı ilanı yayımlanması halinde adayların başvuru tarihleri ve şartları ilgili duyurudan takip edilebilecek.

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı başvuruları, ilan yayımlandığında genellikle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların başvuru sürecinde İŞKUR e-Şube üzerinden yayımlanan ilanları takip etmesi gerekiyor.

Bunun yanında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyurular da başvuru sürecinin takip edilmesi açısından önem taşıyor. Yeni bir işçi alımı ilanı yayımlandığında başvuru tarihleri ve başvuruya ilişkin gerekli bilgiler duyurulacak.

DSİ HANGİ KADROLARA İŞÇİ ALIMI YAPIYOR?

DSİ'nin dönemsel işçi alımlarında personel ihtiyacına göre farklı meslek grupları için ilanlar yayımlanabiliyor. Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen alımlarda çeşitli görev ve meslek grupları için personel alımları yapıldı.

Bu kapsamda geçmiş dönemlerde;

Sürveyan,

Operatör,

Teknisyen,

Aşçı,

Şoför,

Bakım ve onarım işçisi,

Düz işçi

gibi farklı kadrolar için işçi alımları gerçekleştirildi.

Yeni bir alım ilanı yayımlanması halinde hangi kadrolara personel alınacağı, kurumun personel ihtiyacına göre belirlenecek. Bu nedenle yeni ilanla birlikte kadro dağılımının da DSİ tarafından duyurulması bekleniyor.

KADRO DAĞILIMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni DSİ işçi alımı ilanı yayımlandığında alınacak personelin görev yapacağı kadrolar ve başvuru şartları ilan kapsamında açıklanacak. Mevcut durumda yeni genel sürekli işçi alımına ilişkin kesinleşmiş bir kadro dağılımı bulunmuyor.

DSİ İŞÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?

Yeni ilan yayımlandığında başvuru şartları, alım yapılacak kadroya göre değişiklik gösterecek.

Genel olarak adaylardan;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR tarafından belirtilen şartları taşımak,

Yaş ve eğitim şartlarını sağlamak,

Görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

gibi kriterler aranabiliyor.

Ancak kesin başvuru şartları yeni ilan yayımlandığında belli olacak. Adayların başvuru yapacakları kadroya ilişkin özel şartları da ilgili ilandan takip etmesi gerekiyor.