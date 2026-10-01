Drogheda United hangi ülkenin takımı, hangi şehrin takımı, Drogheda nerede?

Drogheda United nerenin takımı, Drogheda nerede gibi sorular son günlerde sıkça aratılıyor. Drogheda, İrlanda'nın Louth eyaletinde yer alan ve başkent Dublin'in yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan tarihi bir liman şehridir. Boyne Nehri kıyısında kurulan şehir, ülkenin en eski yerleşimlerinden biri olarak biliniyor. Şehrin futbol takımı Drogheda United ise İrlanda liginde köklü bir geçmişe sahip. Drogheda United'ın kuruluşu, stadı ve başarıları hakkında bilgiler haberimizde…

DROGHEDA UNITED HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Drogheda United, İrlanda Cumhuriyeti'nin futbol takımıdır. Kulüp, ülkenin en üst düzey futbol organizasyonu olan League of Ireland Premier Division'da mücadele ediyor. İrlanda futbolunda uzun yıllardır yer alan takım, özellikle 2000'li yıllarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

DROGHEDA UNITED HANGİ ŞEHRİN TAKIMI?

Drogheda United, adını aldığı Drogheda şehrinin takımıdır. 1919 yılında kurulan kulüp, şehrin futbol kültürünün simgesi olarak görülüyor. Taraftarları arasında "The Drogs" lakabıyla anılan takım, bordo ve mavi renkleriyle tanınıyor. Drogheda United, iç saha maçlarını şehirdeki Weavers Park'ta oynuyor.

DROGHEDA NEREDE?

Drogheda, İrlanda'nın doğu kıyısında, Louth eyaletinde yer alan bir şehirdir. Başkent Dublin'in yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan şehir, Boyne Nehri'nin denize döküldüğü noktaya yakın konumdadır. Yaklaşık 45 bin nüfusa sahip olan Drogheda, İrlanda'nın en büyük kasabalarından biri olarak kabul ediliyor. Dublin'e yakınlığı sayesinde ulaşım açısından da oldukça avantajlı bir konuma sahip.

DROGHEDA'NIN TARİHİ VE ÖNEMİ

Drogheda, İrlanda'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Şehrin geçmişi Viking ve Norman dönemlerine kadar uzanıyor. 1649'daki Cromwell kuşatması ve yakınlarda yaşanan 1690 Boyne Savaşı, bölgeyi İrlanda tarihinin önemli noktalarından biri haline getirdi. Şehrin çevresinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Mısır piramitlerinden daha eski olduğu bilinen Newgrange antik anıtı da bulunuyor.

DROGHEDA UNITED'IN BAŞARILARI

Drogheda United, kulüp tarihinin en parlak dönemini 2000'li yılların ortasında yaşadı. Takım, 2005 yılında FAI Kupası'nı kazandı ve 2007 yılında İrlanda Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Kulüp ayrıca İrlanda ve Kuzey İrlanda takımlarının katıldığı Setanta Sports Kupası'nı 2006 ve 2007 yıllarında üst üste kazandı. Drogheda United, 2024 yılında FAI Kupası'nı bir kez daha müzesine götürerek taraftarlarını sevindirdi.

DROGHEDA UNITED AVRUPA'DA

İrlanda Ligi'nde elde ettiği başarılar sayesinde Drogheda United, Avrupa kupalarında da boy gösterdi. 2007 şampiyonluğunun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele eden takım, Avrupa sahnesinde İrlanda futbolunu temsil eden kulüpler arasında yer aldı.