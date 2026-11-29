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Dr. Edgar Poffet neden öldü, serveti ne kadar ve Dr. Edgar Poffet kimdir? Sandoz Türkiye'nin kurucusu olarak bilinen Poffet'in hayatı, kariyeri, ailesi, vefatı ve mirasıyla ilgili açılan tarihi eser davasına ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

DR. EDGAR POFFET KİMDİR?

Dr. Edgar Poffet, 1925 yılında İsviçre'de doğmuş bir eczacı, ilaç sanayicisi ve şirket yöneticisiydi. Eczacılık eğitimini İsviçre'de tamamlayan Poffet, doktorasını Bern'de yaptı. Bir süre İsviçre Federal Farmakope Laboratuvarı'nda çalıştıktan sonra ilaç devi Sandoz'a geçti ve şirketin Basel'deki merkezinde görev aldı.

Poffet, 1959 yılında Sandoz'un Türkiye yapılanmasını kurmak üzere İstanbul'a geldi. Eşiyle birlikte Levent'te Sandoz'un ilaç fabrikasının kuruluşunda yer aldı. Fabrikanın önce teknik direktörlüğünü, ardından genel müdürlüğünü üstlenen Poffet, tesisi zamanla yaklaşık 650 çalışanı bulunan bir üretim ve ihracat merkezine dönüştürdü. Türkiye'ye modern ilaç üretim teknolojilerinin getirilmesinde önemli rol oynayan Poffet, Şubat 1993'te görevinden ayrılarak emekliye ayrıldı.

DR. EDGAR POFFET NEDEN ÖLDÜ?

Dr. Edgar Poffet, 11 Nisan 2025'te İstanbul'da 100 yaşında hayatını kaybetti. Poffet'in ölüm nedenine ilişkin aile tarafından kamuoyuna yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Basına yansıyan haberlerde de ölüm nedenine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Poffet'in ileri yaşı nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Poffet için 15 Nisan 2025'te İstanbul'daki Saint Esprit Katedrali'nde cenaze töreni düzenlendi.

DR. EDGAR POFFET'İN SERVETİ NE KADAR?

Dr. Edgar Poffet'in servetine ilişkin resmi bir rakam bulunmuyor. Poffet'in mal varlığı ya da mirasının toplam değeri hakkında kamuoyuna yapılmış bir açıklama yok. Bilinen tek ayrıntı, ailenin Beykoz'daki villasında bulunan 186 parçalık tarihi eser koleksiyonu. Bu koleksiyonun parasal değerine ilişkin de resmi bir tahmin açıklanmadı.

DR. EDGAR POFFET'İN EŞİ KİMDİR?

Dr. Edgar Poffet, 1958 yılında eczacı Dr. Güzin Tamaç ile evlendi. 1926'da Ankara'da doğan Güzin Tamaç Poffet, Sandoz Türkiye fabrikasında yaklaşık 30 yıl boyunca mesul müdürlük görevini yürüttü. Güzin Tamaç Poffet, 2023 yılında 97 yaşında hayatını kaybetti.

DR. EDGAR POFFET'İN ÇOCUKLARI KİMLER?

Dr. Edgar Poffet ile Güzin Tamaç Poffet'in iki çocuğu bulunuyor: İsmail Hakkı Poffet ve Marry An Ayşe Poffet Ritscher. Kardeşler, babalarının vefatının ardından mirasla ilgili açılan dava nedeniyle gündeme geldi.

MİRAS KALAN TARİHİ ESER DAVASI NEDİR?

Poffet'in vefatının ardından aileden kalan bazı tarihi eserlerin izinsiz şekilde satışa çıkarıldığı yönünde ihbar yapıldı. İddiaya göre eserler, Kapalıçarşı'daki antikacılar aracılığıyla satılmak istendi. Bunun üzerine 25 Mart 2026'da Beykoz'daki villaya operasyon düzenlendi ve 186 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler arasında İznik çinileri, Osmanlı dönemine ait tuğralı beratlar ve Selçuklu dönemine ait objeler bulunuyor. Eserler altı ayrı kurumdan uzmanlar tarafından incelendi. Milli Saraylar İdaresi, eserler arasındaki bir musluğun Topkapı Sarayı'na ait olabileceğini bildirdi. Bazı eserlerin ise alım satımı yasak olan korunması gerekli kültür varlıkları arasında yer aldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İsmail Hakkı Poffet ve Marry An Ayşe Poffet Ritscher'in de bulunduğu dört kişi hakkında iddianame hazırladı. Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kardeşler hakkında konuttan çıkmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Dava devam ediyor ve sanıklar hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmuyor.