Doktora açılan tazminat davası olayı nedir? Hekime 77 milyon tazminat olayı nedir?

Türkiye'de kadın doğum hekimlerini ilgilendiren önemli bir dava, tıp camiasında geniş yankı uyandırdı. 35 yaşındaki bir gebe hasta, doktorunun önerdiği ikili ve üçlü tarama testlerini açıkça reddetmesine rağmen, doğum sonrası Down sendromlu bir bebek dünyaya geldiği gerekçesiyle tazminat davası açtığı iddia edildi.

DOKTORA AÇILAN TAZMİNAT DAVASI OLAYI NEDİR?

Olayda, hastanın testleri reddetme beyanı, "Hayır, istemiyorum. Allah'tan gelene diyecek bir şey yok" şeklinde ifade edilmişti ve bu sözler epikriz raporuna kaydedilmişti. Ayrıca, hastanın gebeliğinin 14. ve 17. haftalarında tekrar edilen test reddi de tıbbi kayıtlara işlendi.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporlarında, hekime herhangi bir kusur yüklenemeyeceği, tazminat şartlarının oluşmadığı ve hastanın testleri reddettiği beyanının açıkça belgelendiği ifade edildi. Uzmanlar, hekimin hastanın iradesine saygı gösterdiğini ve risklerin anlatıldığına dair kayıtlara da yer verildiğini belirtti.

Ancak yerel mahkeme, hastanın reddini ve tıbbi kayıtlardaki tüm bilgileri dikkate almadan, hekimi kusurlu buldu. Mahkeme, hekime toplamda 77.482.262 TL tazminat ödemesi yükümlülüğü getirdi. Bu tutar, 43,7 milyon TL maddi tazminat, 225 bin TL manevi tazminat, 3 milyon TL harç ve 1,6 milyon TL yargılama giderinden oluşuyor. Faizlerle birlikte toplamda belirtilen tazminat miktarının çok daha fazla olacağı ifade ediliyor.

Bu karar, tıp dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Hekimler, hastanın belgelenmiş kararına uymanın suç sayılmasının tıbbi kayıtların güvenilirliğini zedeleyeceğini ve gebelik takibi süreçlerinde önemli emsallere yol açabileceğini belirtti. Karara karşı istinaf başvurusu yapılmış olup, süreç şu anda üst mahkemelerde devam ediyor.