Isparta Şehir Hastanesi’nde görev yapan Uzman Doktor Oya Özkan’ın hayatını kaybetmesi sağlık camiasında derin üzüntüye neden oldu. Peki, Doktor Oya Özkan kimdir, neden öldü? Oya Özkan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

DOKTOR OYA ÖZKAN KİMDİR?

Isparta’da sağlık camiasında görev yapan Uzman Doktor Oya Özkan, Isparta Şehir Hastanesi bünyesinde çalışan genç hekimlerden biri olarak bilinmektedir. Edinilen bilgilere göre 31 yaşında olan Oya Özkan, mesleki kariyerini Isparta’da sürdürmekteydi.

Sağlık alanındaki görev süresi boyunca hastane ortamında aktif olarak çalışan Özkan’ın, özellikle Isparta Şehir Hastanesi’nde görev yaptığı süreçte uzman doktor olarak hizmet verdiği belirtilmektedir. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, onun görevini sürdürdüğü sırada yaşanan sağlık problemi sonrası hayatını kaybettiği yönündedir.

OYA ÖZKAN NEDEN ÖLDÜ?

Edinilen bilgilere göre olay, Isparta Şehir Hastanesi’nde görev yapan Uzman Doktor Oya Özkan’ın evinde baygın halde bulunmasıyla başlamıştır. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özkan, daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Hastanede tedavi altına alınan 31 yaşındaki doktorun bilincinin kapalı olduğu öğrenilmiş, tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata döndürülemediği bildirilmiştir. Oya Özkan’ın kesin ölüm nedeni ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarılmaktadır.

OYA ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Uzman Doktor Oya Özkan 31 yaşındadır.

OYA ÖZKAN NERELİ?

Oya Özkan’ın memleketine ilişkin kamuya açık kaynaklarda net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.