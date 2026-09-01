İzleyenleri ekrana bağlayan Doktor Civanım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Doktor Civanım filmini izleyecek olanların merak ettiği Doktor Civanım konusu nedir, Doktor Civanım oyuncuları kimler ve Doktor Civanım özeti gibi konuları inceliyoruz.

DOKTOR CİVANIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Doktor Civanım, Yeşilçam'ın sevilen komedi filmleri arasında bulunuyor. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği yapım, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Doktor Civanım filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Doktor Civanım filmi oyuncuları kim, konusu ne? İşte filme dair merak edilen ayrıntılar.

DOKTOR CİVANIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Doktor Civanım filminin çekimleri İstanbul'un Boğazköy köyünde gerçekleştirildi. Dönemin köy yaşamını yansıtan filmde, Boğazköy'ün doğal atmosferinden ve yerleşim alanlarından yararlanıldı. Çekimler sırasında köyde yaşayan bazı kişiler de filmde figüran olarak rol aldı.

Filmde köy yaşamının ön plana çıkarılması, hikâyenin atmosferini güçlendirirken Kemal Sunal'ın canlandırdığı Kemal karakterinin köye dönüşünü daha gerçekçi bir şekilde yansıtıyor.

DOKTOR CİVANIM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Doktor Civanım, 1982 yılında çekilen bir Türk komedi filmidir. Yapımın yönetmen koltuğunda Kartal Tibet otururken senaryosu Memduh Ün ve Safa Önal tarafından kaleme alındı. Filmin müziklerini ise Cahit Berkay hazırladı.

Film 1982 yapımı olmasına rağmen 1 Şubat 1983 tarihinde vizyona girdi. Yaklaşık 1 saat 29 dakika süren Doktor Civanım, komedi türünde değerlendiriliyor.

DOKTOR CİVANIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal'ın başrolünde bulunduğu filmin kadrosunda Yeşilçam'ın tanınmış oyuncuları yer alıyor. Doktor Civanım oyuncuları ve canlandırdıkları karakterlerden bazıları şöyle:

• Kemal Sunal – Kemal

• Bahar Öztan – Sümbül

• Ali Şen – Ruşen Ağa

• İhsan Yüce – İhsan Ağa

• Ayşen Gruda – Şadiye

• Yadigar Ejder – Gaffur

• Sırrı Elitaş – Yaşar

• Muadelet Tibet – Huriye Ana

• Nermin Denizci – Asiye

• Ahmet Açan – Yunus Amca

• Osman Çağlar – Kasaba Tellalı

• Ahmet Turgutlu – Kasabalı

• Arap Celal – Davulcu

• Ali Demirel – Murat Ateş

• Hikmet Gül – Ayşe

DOKTOR CİVANIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Doktor Civanım, İstanbul'da bir hastanede hademelik yapan Kemal'in köyüne dönüşünün ardından yaşanan komik olayları konu alıyor. Hastanede çalışırken doktorlardan bazı ilaçları öğrenen Kemal, annesini üzmemek ve köy halkına yardımcı olmak amacıyla kendisini doktor olarak tanıtan bir mektup gönderiyor.

Kemal'in annesi, oğlunun doktor olduğunu köyde anlatınca herkes onun gerçek bir doktor olduğuna inanmaya başlıyor. Köyde doktor olarak karşılanan Kemal, insanları ücretsiz şekilde muayene etmeye ve bildiği kadarıyla tedavi etmeye çalışıyor.

KEMAL'İN AŞKI SÜMBÜL OLACAK

Kemal'in köye dönmesiyle birlikte yalnızca sağlık meseleleri değil, aşk hayatı da hareketleniyor. Köydeki genç kızlar gerçek bir doktor olduğunu düşündükleri Kemal'e ilgi gösterirken Kemal, Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e gönlünü kaptırıyor.

Ancak Sümbül'ün çevresindeki kişiler ve Kemal'in aslında doktor olmadığının ortaya çıkma ihtimali, ikilinin aşkını zor bir duruma sokuyor. Kemal'in yaptığı sahte doktorluk kısa sürede büyük bir sorun haline geliyor.

DOKTOR CİVANIM FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Doktor Civanım'ın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi. Filmin senaryosu ise Memduh Ün ve Safa Önal imzasını taşıyor. Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı filmin müzikleri Cahit Berkay tarafından hazırlandı.

DOKTOR CİVANIM FİLMİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

• Film adı: Doktor Civanım

• Yapım yılı: 1982

• Vizyon tarihi: 1 Şubat 1983

• Tür: Komedi

• Yönetmen: Kartal Tibet

• Senaristler: Memduh Ün, Safa Önal

• Başrol: Kemal Sunal

• Çekim yeri: İstanbul, Boğazköy

• Müzik: Cahit Berkay

Yeşilçam'ın klasik yapımları arasında yer alan Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın kendine özgü mizah anlayışını köy yaşamı ve aşk hikâyesiyle birleştiriyor. Film, hem oyuncu kadrosu hem de yıllar sonra bile hatırlanan karakterleriyle Türk sinemasının sevilen komedi yapımları arasındaki yerini koruyor.