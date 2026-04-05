Doktor 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni sezonun en çok konuşulan medikal yapımlarından biri olan “Doktor: Başka Hayatta” dizisi için 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları Now TV ekranında yayınlanacak olan dizinin fragmanı, karakterin geçmişe dair bilinmeyenlerle mücadelesini gözler önüne sererek sosyal medyada şimdiden büyük ilgi topladı.

DOKTOR DİZİSİ 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnan, Elif’i hatırlamasıyla birlikte onunla geçmişte yaşadıklarını anlamaya ve aralarındaki bağı yeniden keşfetmeye karar verir. Bu durum, duyguları karışan Aylin’i zorlar. Aylin, İnan’dan vazgeçmek istemez ve Elif’i rahatsız edecek hamlelerde bulunur.

İnan ve Elif arasındaki yakınlaşma, Toprak ile Aylin arasında da gerilimi artırır. Bu süreçte, Toprak’ın geçmişinden gelen ve iletişim kurmakta zorlandığı bir hasta, onu zor bir durumun içine sürükler. İnan’ın bu hastaya Toprak’tan habersiz müdahale etmesi, Toprak ve Ilgaz’ın tepkisini çeker.

Öte yandan Ilgaz ve Nesli, İnan’ın istifasını beklerken öğrendikleri bir bilgiyle köşeye sıkışır. İnan’a karşı yeni hamleler planlamaya başlarlar.