Doğanın Kanunu yeni bölüm ne zaman? Doğanın Kanunu 5. bölüm bu akşam var mı?

Doğanın Kanunu, 8 Temmuz Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Alperen Duymaz ile Özge Yağız'ın yer aldığı yapım, romantik komedi ve dram unsurlarını bir araya getiren hikâyesini 5. bölümde daha da derinleştiriyor. İşte Doğanın Kanunu yeni bölüm hakkında merak edilenler ve dizinin konusu...

DOĞANIN KANUNU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV ekranlarında yayınlanan Doğanın Kanunu, 8 Temmuz Çarşamba akşamı 5. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Haftalık yayın akışına göre yeni bölümde hem romantik hem de heyecan dolu gelişmeler ekranlara gelecek.

Yeni bölümde Doğa ve Yaman'ın zorunlu olarak sürdürdükleri "evlilik oyunu", ikili arasındaki gizli çekimi daha da güçlendirecek. Hikâyenin diğer cephesinde Hulusi ile Perihan arasında dikkat çeken gelişmeler yaşanırken, Nesrin'in taşıdığı önemli dedikodu çiftlikte dengeleri değiştirecek. Öte yandan Doğa'nın geçmişe ilişkin ortaya çıkaracağı büyük sır ise olayların yönünü tamamen değiştirecek.

Yeni bölümü kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler, dizinin yayınının ardından Star TV'nin resmi dijital platformları üzerinden bölümü takip edebilecek.

DOĞANIN KANUNU KONUSU NEDİR?

Dizi, lüks ve konforlu bir yaşam süren Doğa'nın hayatının beklenmedik şekilde değişmesini konu alıyor. Babasının koruması altında büyüyen Doğa, yaşadığı gelişmelerin ardından kendisini Urla'daki bir çiftlikte çalışırken buluyor.

Çiftliğin sahibi Yaman ise kurallara bağlı, disiplinli ve doğayla iç içe yaşayan bir karakter olarak Doğa'ya hiçbir ayrıcalık tanımıyor. Doğa'nın şehir yaşamından uzaklaşıp çiftlik düzenine uyum sağlamaya çalışması, ikili arasında zaman zaman sert çatışmalara neden oluyor.

Başlangıçta büyük bir mücadeleyle ilerleyen ilişkileri, zaman içerisinde farklı duyguların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Urla'nın doğal atmosferinde gelişen olaylar, aile sırları, çiftlik yaşamı ve karakterler arasındaki ilişkiler dizinin temel hikâyesini oluşturuyor. Doğa'nın geçmişiyle ilgili ortaya çıkan sırlar ve çiftlikte yaşanan gelişmeler ise hikâyenin ilerleyen bölümlerinde olay örgüsünü şekillendirmeye devam ediyor.