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DOA Eskişehir geri dönüşüm iade noktaları nerede, Eskişehir'de depozitolu pet şişe iade yeri nerede?

DOA Eskişehir geri dönüşüm iade noktaları nerede, Eskişehir'de depozitolu pet şişe iade yeri nerede?
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DOA geri dönüşüm noktaları Eskişehir'de nerede? Eskişehir'de depozitolu pet şişe iade noktaları yoğun şekilde araştırılıyor. Depozito Yönetim Sistemi'nin yaygınlaşmasıyla birlikte Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar da depozitolu ambalajlarını teslim edebilecekleri noktaları öğrenmek istiyor.

DOA sistemi sayesinde geri dönüşüme kazandırılan PET, cam ve alüminyum ambalajlar hem çevrenin korunmasına katkı sağlıyor hem de kullanıcıların depozito bedelini geri almasına imkan tanıyor.

HANGİ AMBALAJLAR İADE EDİLEBİLİYOR?

DOA işareti bulunan PET, cam ve alüminyum içecek ambalajları sistem kapsamında kabul ediliyor.

GÜNLÜK İADE LİMİTİ KAÇ ADET?

Kullanıcılar günlük en fazla 200 adet ambalaj iadesi gerçekleştirebiliyor.

DOA CÜZDAN VE ÇEVRESEL KAZANIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?

DOA Cüzdan üzerinden depozito bakiyesi görüntülenebilirken, çevresel kazanımlar bölümü üzerinden geri dönüşüme sağlanan katkılar takip edilebiliyor.

ESKİŞEHİR'DE DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Eskişehir'de bulunan DOA İade Makinesi ve DOA İade Merkezlerinde ambalaj iadesi yapılabiliyor. En yakın noktalar mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

DOA İADE MAKİNESİ NASIL KULLANILIR?

Mobil uygulamadaki karekod okutulduktan sonra boş ambalajlar makineye bırakılıyor. İşlem tamamlandığında depozito tutarı DOA Cüzdan hesabına aktarılıyor.

ERZURUM DOA İADE NOKTALARI:

DOA iade noktalarını öğrenmek için DOA uygulamasını indirin, uygulama ana menüsünde yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü açın.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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