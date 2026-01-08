Diyarbakır okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Diyarbakır'da okul yok mu (DİYARBAKIR VALİLİĞİ)?

Diyarbakır'da 9 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Hava durumu uyarılarının ardından "Diyarbakır okullar tatil mi?", " Diyarbakır Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Diyarbakır'da Soğuk ve Yağışlı Hava Etkili Olacak: Karla Karışık Yağmur ve Kar Uyarısı

Diyarbakır'da Perşembe akşam saatlerinden itibaren soğuk hava etkisini artıracak. Saatlik tahminlere göre akşam saatlerinde çok bulutlu bir hava beklenirken, geceye doğru sıcaklık -2 dereceye kadar düşecek. Cuma gecesi ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye gerilemesiyle birlikte hissedilen sıcaklık -8 dereceye kadar inecek.

Cuma günü Diyarbakır genelinde yağışlı hava etkili olacak. Sabah saatlerinde yağmur beklenirken, 09.00–12.00 saatleri arasında yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığı 3 dereceye kadar yükselirken, akşam saatlerinde yeniden karla karışık yağmur ve geceye doğru hafif kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın zaman zaman saatte 26 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre 9 Ocak Cuma günü Diyarbakır'da karla karışık yağmurlu hava hakim olacak. Cumartesi günü çok bulutlu bir hava beklenirken, pazar, pazartesi ve salı günleri karla karışık yağmurun aralıklarla devam etmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların geceleri -8 dereceye kadar düşebileceği bildirildi.

Yetkililer, düşük sıcaklıklar, karla karışık yağmur ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

DİYARBAKIR OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.