Diyarbakır okullar tatil mi, 5 Ocak Pazartesi Diyarbakır kar yağışı okullar tatil mi? Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması!

Diyarbakır'da hafta başında okulların durumu merak konusu oldu. Soğuk hava koşulları nedeniyle olası bir idari karar ihtimali, resmi kaynaklara olan ilgiyi artırdı.

5 OCAK DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Diyarbakır'da 5 Ocak Pazartesi günü hava parçalı az bulutlu ve kuru geçecek. Günün en düşük sıcaklığının gece ve sabah saatlerinde -15 derece civarında, en yüksek sıcaklığın ise -1 ile 0 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Hissedilen sıcaklığın -19 dereceye kadar düşebileceği belirtilirken, yüksek nem oranı ve hafif rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde şiddetli buzlanma ve don uyarısı yapılırken, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma ihtimaline dikkat çekiliyor.

DİYARBAKIR OKULLAR TATİL Mİ 5 OCAK?

Diyarbakır'da 5 Ocak 2026 Pazartesi günü için okulların tatil edildiğine dair Diyarbakır Valiliği tarafından yapılmış herhangi bir resmi duyuru bulunmuyor. Kar veya buzlanma gerekçesiyle eğitime ara verilmesine yönelik kararların yalnızca önceki günler için alındığı, pazartesi gününü kapsayan yeni bir açıklama henüz bulunmamaktadır.

Resmi kaynaklarda yer alan bilgilere göre, eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde sürüyor. Yetkililerden gelen duyuruların anlık olarak değişebileceği belirtilirken, olası bir son dakika kararına karşı valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının izlenmesi öneriliyor.

DİYARBAKIR KAR YAĞIŞI PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji verilerinde 5 Ocak Pazartesi günü için Diyarbakır genelinde kar yağışı beklentisi yer almıyor. Önceki günlerde görülen yoğun kar yağışının ardından, pazartesi günü yağışsız bir hava tahmini paylaşıldı ve kar ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor.

Kar yağışı olmamasına rağmen, gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiği bildirildi.