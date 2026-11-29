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Diyarbakır elektrik kesintisi listesi, Diyarbakır'da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Dicle Elektrik'in duyurduğu planlı kesintiler, kesinti saatleri, kesintilerin nedenleri ve elektriklerin ne zaman geleceğine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

30 KASIM 2026 DİYARBAKIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Dicle Elektrik, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü Diyarbakır'ın Ergani ve Bismil ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kesintiler, enerji iletim ve dağıtım hatlarındaki bakım ve onarım çalışmaları ile yeni tesis çalışmaları nedeniyle uygulanacak.

ERGANİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ergani'de 30 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren farklı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

06.00-08.00: TEİAŞ'ın yazısı doğrultusunda trafo merkezinde yapılacak termal ısınma kaynaklı onarımlar nedeniyle Toki, Geyik, Çermik, Şehir-1, Selman, Şehir-2 ve Şölen hatlarından beslenen bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Dicle çıkışında da TEİAŞ kaynaklı kesinti yaşanacak.

09.00-17.00: Bakım, tesis ve abone çalışmaları nedeniyle Kavaklı, Alitaşı, Demirli, Fatih, Saray, Kemaliye, Kemertaş, Gözlü, Azıklı, Güneştepe, Bereketli, Doğanköy, Olgun, Buzluca, Akçakale, Keklik, Aşağıbitikçi, İncehıdır, Giraylar, Yukarıbitikçi, Selmanköy, Kayan, Gökiçi, Kocaali, Yapraklı, Kortaş, Ortaağaç, Sanayi, Bagür, Kömürtaş, Caferan, Makam Dağı, Dicle ve Yakacık mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

10.00-12.00: Dağıtım birimi çalışması nedeniyle Dicle, Sanayi, Adnan Menderes ve Makam Dağı mahallelerinde elektrik verilemeyecek.

BİSMİL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bismil'de 30 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

09.00-17.00: Belli köyü yakınlarındaki orta gerilim hattında yapılacak 3. seviye bakım çalışması nedeniyle Alibey, Belli, Babahaki, Karabörk, Ofköy, Kumrulu, Seki, Karaçölya, Korukçu, Kamışlı, Sazlı, Tilkilik, Karayiğit, Yamaçköy, Uğrak ve Uyanık mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00: Başören köyündeki trafolarda yapılacak hat bakımı nedeniyle Başören, Tepe ve Yenice mahallelerinde elektrik verilemeyecek.

DİYARBAKIR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Dicle Elektrik'in duyurusuna göre Ergani'deki sabah kesintisinin saat 08.00'de, gün içindeki kesintilerin ise saat 12.00 ve 17.00'de sona ermesi planlanıyor. Bismil'deki kesintilerin saat 17.00'de tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların planlanandan erken bitmesi halinde elektrikler duyurulan saatten önce de gelebiliyor.

Şebekede meydana gelebilecek ani arızalar nedeniyle Diyarbakır'ın diğer ilçelerinde de plansız kesintiler yaşanabiliyor. Bu nedenle vatandaşların Dicle Elektrik'in güncel duyurularını takip etmesi öneriliyor.

DİYARBAKIR ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Diyarbakır'daki planlı ve arıza kaynaklı elektrik kesintileri, Dicle Elektrik'in resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama ekranından öğrenilebiliyor. Vatandaşlar il, ilçe ve mahalle seçerek bölgelerindeki kesintinin başlangıç ve bitiş saatlerini görüntüleyebiliyor. Kesinti bilgilerine e-Devlet üzerinden de ulaşılabiliyor.

DİCLE ELEKTRİK ARIZA HATTI KAÇ?

Elektrik kesintisi ve arıza bildirimleri için 186 numaralı elektrik arıza hattı aranabiliyor. Arıza hattı, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlar, kesintinin süresi ve elektriğin ne zaman geleceği konusunda da bu hattan bilgi alabiliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Planlı kesinti yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşların, kesinti öncesinde cep telefonu, şarjlı fener ve taşınabilir şarj cihazlarını şarj etmesi öneriliyor. Elektrikli ev aletlerinin fişten çekilmesi, elektrik geldiğinde yaşanabilecek ani voltaj dalgalanmalarına karşı cihazların zarar görmesini önlüyor. Buzdolabı ve derin dondurucuların kapaklarının kesinti süresince mümkün olduğunca açılmaması da gıdaların bozulmasının önüne geçiyor.