Disney Plus kullanıcıları, platforma erişimde yaşadıkları sorunları gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılar uygulamanın açılmadığını ve hesaplarına giriş yapamadıklarını belirtirken, yaşanan aksaklığın kaynağı merak konusu oldu. Disney Plus'ta genel bir erişim sorunu olup olmadığı ve platformdan konuyla ilgili açıklama gelip gelmediği araştırılıyor. Peki, Disney Plus çöktü mü, sorun mu var? Disney Plus neden açılmıyor, giriş yapılmıyor? Detaylar...

DİSNEY PLUS ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?

Disney Plus'a erişimde sorun yaşadığını belirten kullanıcılar, platformun çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. 24 Kasım 2026 tarihinde bazı kullanıcılar uygulamaya giriş yapamadıklarını, aktif üyeliklerine rağmen hesaplarına erişemediklerini ve oturum açma işleminin tekrar eden adımlarla sonuçlandığını bildirdi. Kullanıcı bildirimlerine rağmen platformda ülke genelinde bir kesinti yaşandığını doğrulayan resmî bir açıklama bulunmuyor.

Kesinti takibi yapan bazı internet sitelerinde de Disney Plus'ın genel olarak çalıştığı bilgisi yer alıyor. Bu nedenle mevcut kullanıcı bildirimleri, tek başına platform genelinde bir çökme yaşandığını doğrulamıyor.

DİSNEY PLUS NEDEN AÇILMIYOR, GİRİŞ YAPILMIYOR?

Disney Plus kullanıcılarının bildirdiği erişim sorunlarının kesin nedeni henüz açıklanmadı. Platformdan konuyla ilgili resmî bir bilgilendirme yapılmadığı için yaşanan aksaklığın sunucu kaynaklı olduğu ya da belirli bir teknik sorundan kaynaklandığı yönünde kesin bir değerlendirme yapılamıyor.

Disney Plus'ın yardım merkezinde uygulamanın açılmaması ve içeriklerin oynatılamaması gibi sorunların; internet bağlantısı, uygulama veya cihaz yazılımının güncel olmaması ve modem ya da yönlendirici kaynaklı bağlantı problemleriyle ilişkili olabileceği belirtiliyor.

DİSNEY PLUS SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Disney Plus'a giriş yapamayan kullanıcılar, öncelikle internet bağlantılarını kontrol edebilir. Uygulamanın kapatılıp yeniden açılması, cihazın ve uygulamanın güncellenmesi, internet bağlantısının yeniden başlatılması da denenebilecek adımlar arasında bulunuyor.

Disney Plus'ın yardım merkezinde önerilen diğer işlemler şöyle:

- Uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açmak.

- İnternet bağlantısını kontrol etmek.

- Modem ve cihazı yeniden başlatmak.

- Disney Plus uygulamasının güncel olup olmadığını kontrol etmek.

- Uygulamanın önbelleğini ve verilerini temizlemek.

- Sorun devam ediyorsa uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemek.

Bu işlemlere rağmen giriş sorunu sürüyorsa Disney Plus destek birimiyle iletişime geçilmesi öneriliyor.