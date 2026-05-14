“Discord açıldı mı, Discord ne zaman açılacak?” sorusu, son dönemlerde internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. BTK ve ilgili kurumlar tarafından alınan erişim engeli kararı sonrası platformun geleceği belirsizliğini sürdürürken, kullanıcılar Discord’un tekrar erişime açılacağı tarihe ilişkin net bir bilgi arıyor. Gözler, yetkili kurumlardan gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.

DİSCORD AÇILDI MI? (MAYIS 2026 SON DURUM)

Kısa ve net cevap: Hayır, Discord Türkiye'de henüz açılmadı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 9 Ekim 2024 tarihinde; "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiği şüphesiyle getirilen erişim engeli kararı an itibarıyla yürürlükte kalmaya devam ediyor. Platform, Türkiye'deki adli makamların içerik çıkarma ve veri paylaşımı konusundaki taleplerini tam olarak karşılamadığı sürece kısıtlamanın kaldırılması beklenmiyor.

BAKAN URALOĞLU'NDAN DİSCORD AÇIKLAMASI: "ŞARTLAR BELLİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun geleceğiyle ilgili yaptığı son değerlendirmelerde hukuki sürece dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, Discord yetkilileriyle iletişim kanallarının açık olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim içerik çıkarma ile ilgili taleplerimizi karşılamış olsalardı onların bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Hukuki süreçle talepler karşılandığında tekrar açılmaları söz konusu olacak."

Bu açıklama, Discord'un Türk yasalarına uyum sağlaması durumunda engelin kalkabileceğine dair en güçlü sinyal olarak değerlendiriliyor.

2026 GÜNDEMİ: KÜRESEL YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ

Discord’un Türkiye’de tekrar manşetlere çıkmasının asıl sebebi ise şirketin global çapta duyurduğu yeni güvenlik politikası oldu. Discord; çocuk istismarı vakalarını engellemek adına dünya genelinde "Yüz taraması veya kimlik ile zorunlu yaş doğrulama" sistemini hayata geçireceğini duyurdu. 2026'nın başlarında gelmesi beklenen bu sistem, gelen kullanıcı tepkileri ve gizlilik endişeleri nedeniyle 2026'nın ikinci yarısına ertelendi.

ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKACAK?

Uzmanlar, Discord'un küresel ölçekte devreye alacağı katı yaş doğrulama ve içerik denetimi adımlarının Türkiye'deki yasal endişeleri de giderebileceğini öngörüyor. Eğer platform, bu yeni güvenlik katmanıyla birlikte Türkiye’nin hukuki şartlarını (veri paylaşımı ve içerik kaldırma) yerine getirirse, 2026 yılının son çeyreğinde erişim engelinin kaldırılması ihtimali güçleniyor. Ancak şu an için resmi olarak ilan edilmiş bir açılış tarihi bulunmuyor.

DİSCORD'DA YENİ DÖNEM: KİMLİK VE YÜZ TARAMA

Mart 2026’da duyurulan ancak yılın ikinci yarısına sarkan yeni düzenlemeye göre; yetişkin içeriklere veya 18 yaş üstü sunuculara erişmek isteyen kullanıcılar şunlardan birini yapmak zorunda kalacak:

• Yüz Yaşı Tahmini: Kısa bir video selfie ile yapay zeka üzerinden yaş tespiti.

• Resmi Kimlik Belgesi: Pasaport veya kimlik kartı fotoğrafının sisteme yüklenmesi.

Discord’un bu radikal güvenlik adımı, Türkiye’deki "güvenli internet" talepleriyle örtüştüğü için yasak sonrası dönemde kritik bir rol oynayacak.

