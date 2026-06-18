DIRK KUYT FENERBAHÇE KARİYERİ: Dirk Kuyt Fenerbahçe'deki görevi nedir? Dirk Kuyt Fenerbahçe'de hangi yıllar oynadı, kaç gol attı, kaç numara giydi?

Fenerbahçe’de yeni sezon yapılanması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, sarı-lacivertli kulüpte daha önce forma giyen ve taraftarların sevgisini kazanan Dirk Kuyt’ın teknik heyette görev alacağını açıkladı. Böylece Hollandalı futbol adamı, yıllar sonra yeniden Fenerbahçe çatısı altına dönmüş oldu. Peki, Dirk Kuyt Fenerbahçe'deki görevi nedir? Dirk Kuyt Fenerbahçe'de hangi yıllar oynadı, kaç gol attı, kaç numara giydi? Detaylar haberimizde.

DİRK KUYT KİMDİR?

Dirk Kuyt, Hollanda futbolunun önemli isimleri arasında yer alan eski milli futbolcudur. Kariyeri boyunca çalışkanlığı, mücadeleci yapısı ve takım oyununa yaptığı katkılarla ön plana çıkan Kuyt, özellikle Liverpool ve Fenerbahçe formalarıyla geniş bir taraftar kitlesinin beğenisini kazandı.

Hollandalı futbolcu, profesyonel kariyerinde hem forvet hem de kanat oyuncusu olarak görev yaptı. Saha içerisindeki yüksek temposu, bitmek bilmeyen enerjisi ve takım savunmasına verdiği destek sayesinde oynadığı kulüplerde önemli roller üstlendi.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık yoluna yönelen Kuyt, şimdi ise Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

DİRK KUYT FENERBAHÇE'DEKİ GÖREVİ NEDİR?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Dirk Kuyt, teknik direktör İsmail Kartal’ın birinci yardımcısı olarak görevlendirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, birçok teknik adamla görüşüldüğünü ve yapılan değerlendirmelerin ardından İsmail Kartal’ın teknik direktör olarak göreve getirildiğini belirtti. Kamer, Dirk Kuyt ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ifade ederek Hollandalı futbol adamının görevi kabul ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada Kuyt’ın göreve ilişkin heyecanını kulüp yönetimine ilettiği de belirtildi.

DİRK KUYT FENERBAHÇE'DE HANGİ YILLAR OYNADI?

Dirk Kuyt, 2012 yaz transfer döneminde İngiltere temsilcisi Liverpool’dan Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcu için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kuyt ile 3 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncunun yıllık garanti ücreti 2 milyon 850 bin Euro olarak açıklandı.

Fenerbahçe kariyerine 2012 yılında başlayan Dirk Kuyt, 2014-2015 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giydi. Bu süreçte takımın önemli isimlerinden biri haline gelen deneyimli futbolcu, hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında düzenli olarak forma şansı buldu.

Kuyt, Fenerbahçe forması altında bir lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa zaferi yaşadı.

DİRK KUYT KAÇ GOL ATTI?

Dirk Kuyt, Fenerbahçe kariyerinde üç sezon boyunca takımın hücum hattında önemli katkılar verdi.

2012-2013 sezonunda toplam 56 karşılaşmada görev alan Hollandalı futbolcu, 17 gol ve 15 asist üretti. Aynı sezon 4 bin 723 dakika süre alarak takımın en fazla sahada kalan oyuncuları arasında yer aldı. Ayrıca Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar yükseldiği süreçte oynanan tüm maçlarda forma giydi.

2013-2014 sezonunda ise 37 maçta görev yapan Kuyt, rakip fileleri 10 kez havalandırırken 8 de asist yaptı. Bu sezonun sonunda Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

2014-2015 sezonunda Süper Kupa zaferiyle sezona başlayan deneyimli oyuncu, 27 karşılaşmada 8 gol kaydetti ve 4 asist üretti.

Verilen sezon verilerine göre Dirk Kuyt, Fenerbahçe formasıyla söz konusu üç sezonda toplam 35 gol attı. Aynı dönemde 27 asistlik katkı sağladı.

DİRK KUYT KAÇ NUMARA GİYDİ?

Dirk Kuyt, Fenerbahçe kariyeri boyunca 11 numaralı formayı giydi.

FENERBAHÇE KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI

Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe kariyeri, takımın hem yurt içi hem de Avrupa arenasındaki önemli dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselen kadronun değişmez isimlerinden biri olan Kuyt, aynı sezon boyunca istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe kariyerine bir lig kupası ekledi. Daha önce Türkiye Kupası sevinci yaşayan deneyimli oyuncu, 2014-2015 sezonunun başında kazanılan Süper Kupa ile Türkiye’deki tüm yerel kupaları da kazanmış oldu.

Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe’ye dönen Dirk Kuyt, bu kez saha içinde futbolcu olarak değil, teknik heyetin önemli bir parçası olarak görev yapacak.