Onkoloji alanında uzun yıllar görev yapan Prof. Dr. Dilek İnan, hem meslek hayatı hem de kişisel deneyimiyle sağlık dünyasında gündem yaratmaya devam ediyor. Kendisine konulan ölümcül kanser teşhisi sonrası uyguladığı kenevir temelli tedaviyle yalnızca dört ayda tamamen iyileştiğini açıklayan Dilek İnan kimdir? Prof. Dr. Dilek İnan kanseri nasıl yendi? Kenevir tedavisi nedir? Detaylar haberimizde.

DİLEK İNAN KİMDİR?

Prof. Dr. Dilek İnan, onkoloji alanında uzun yıllar boyunca çalışmış deneyimli bir hekimdir. Türkiye'de kanser tedavisi ve araştırmaları konusunda önemli bir kariyere sahip olan İnan, aynı zamanda kendi sağlık mücadelesiyle de biliniyor.

Kendisine ileri evre bir kanser teşhisi konulduğunda doktorlar, Prof. Dr. İnan'a "en fazla 8 ay ömür" biçti. Ancak İnan, klasik kemoterapi sürecinin kendisinde etkili olmayacağını baştan fark etti. Bu noktada alternatif yollar arayışına giren Prof. Dr. İnan, bilimsel veriler ışığında kenevir temelli bir tedavi protokolü uygulamaya karar verdi.

PROF. DR. DİLEK İNAN KANSERİ NASIL YENDİ?

Prof. Dr. Dilek İnan, kendi kanser tedavi sürecini detaylı bir şekilde anlattı:

Teşhis sonrası önerilen kemoterapinin etkisiz olacağını baştan biliyordu.

Klasik tedavi yöntemleri vücudunda karşılık bulmadı.

Bilimsel veriler doğrultusunda kenevir temelli bir tedavi protokolü uygulamaya karar verdi.

Prof. Dr. İnan, bu tedavi sürecinin ardından yalnızca dört ay içinde tüm kanser hücrelerinden kurtulduğunu, yapılan tetkik ve kontrollerin temiz çıktığını ve hastalığın tamamen ortadan kalktığını belirtti.

Kendi deneyimini hem hekim hem hasta olarak anlatan İnan, yaşadığı sürecin meslek hayatına bakışını kökten değiştirdiğini vurguladı. Duygusal anlar yaşadığı açıklamaları sırasında, kenevirin tedavi edici potansiyelinin bilimsel olarak daha fazla araştırılması gerektiğini ve bu alandaki çalışmaların önünün açılması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. İnan, yaşadıklarının birçok kanser hastası için umut olabileceğini sözlerine ekledi.

KENEVİR TEDAVİSİ NEDİR?

Kenevir temelli tedavi, özellikle bazı kanser türlerinde alternatif bir yöntem olarak araştırılmaktadır. Prof. Dr. Dilek İnan'ın uyguladığı protokol, tıbbi kenevirin potansiyelini bilimsel veriler ışığında değerlendiren bir süreçti.

Kenevir bitkisinden elde edilen aktif bileşenler, bazı hücresel süreçleri etkileyebilir.

Prof. Dr. İnan'ın deneyiminde, dört ay gibi kısa bir sürede tüm kanser hücreleri ortadan kalktı.

Bilimsel araştırmalar, kenevirin tedavi edici etkisinin potansiyelini ortaya koysa da daha kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türkiye'de tıbbi kenevir kullanımı nispeten yenidir. 2025 yılında TBMM Genel Kurulu'nda, tıbbi kenevirden elde edilen ürünlerin ruhsatlandırılması, takibi ve satışı Sağlık Bakanlığı yetkisine bırakıldı. Bu ürünler yalnızca eczanelerde reçete karşılığı satılabilecek ve ilaç takip sistemiyle denetlenecek.