Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dilber Ay, 29 Nisan 2019'da Ankara'da öldü. Akrabalarını ziyaret etmek için gittiği kentte akşam saatlerinde rahatsızlanan sanatçı, kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti.

Aradan yedi yıl geçti, adı yine aramalarda. Dilber Ay ile 1998'de evlenen İbrahim Karakaş, Sana Değer programında estetisyen Müge Zopun ile canlı yayında nişanlandı. Tören sırasında ekrana Dilber Ay'ın fotoğrafı yansıtıldı ve çift, sanatçının "Tavukları Pişirmişem" şarkısıyla dans etti. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

DİLBER AY NE ZAMAN ÖLDÜ?

Dilber Ay, 29 Nisan 2019 Pazartesi akşamı hayatını kaybetti. Saat 22.05'te ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı için doktorlar yaklaşık bir saat uğraştı, ancak Dilber Ay saat 23.00 sıralarında kurtarılamadı.

Naaşı ertesi gün memleketi Düzce'ye götürüldü. Dilber Ay, 30 Nisan 2019'da Düzce'de toprağa verildi.

DİLBER AY NEDEN ÖLDÜ?

Dilber Ay kalp krizi nedeniyle öldü. Hastanenin acil servis sorumlusu, sanatçının kalp krizi geçirdiğini ve yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay, Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı, oyuncu ve televizyon sunucusuydu. Asıl adı Dilber Bağbuş'tu. Maddi imkânsızlıklar yüzünden ilkokulu üçüncü sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Düzce'de katıldığı bir ses yarışmasında birinci oldu, sonra radyoda tanındı.

İlk albümü Dilberay 1974'te çıktı. Barak Muhabbeti, Postacı Emmi, Maraşlı Gelin ve Ötme Bülbül gibi albümlerle uzun yıllar plak ve kaset doldurdu. Asıl geniş kitleye ulaşması ise Hacı Ağa şarkısıyla oldu. Flash TV'de Kadere Mahkumlar programını da sundu.

DİLBER AY NERELİ?

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. Memleketi bildiği Düzce'de defnedildi.

DİLBER AY'IN EŞİ KİM?

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş. Çift 1998'de evlendi; Karakaş, sanatçıdan 15 yaş küçüktü. Dilber Ay'ın ilk evliliğinden iki çocuğu oldu.

DİLBER AY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Dilber Ay sinemaya 2006 yapımı Beynelmilel ile adım attı. Filmdeki Arzum rolüyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın yardımcı oyuncu ödülünü aldı.

Sonraki yıllarda Hayat Sana Güzel (2014), Mazlum Kuzey (2014), Figüran (2015), Yol Arkadaşım (2017) ve Yol Arkadaşım 2 (2018) filmlerinde rol aldı. Son filmi Yol Arkadaşım 2'de Muzaffer Usta karakterini oynadı.