Dilara Kurtulmuş kimdir? Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş kaç yaşında, nereli?

Selena dizisinin unutulmayan karakterlerinden Nazlı Aykar'a hayat veren Dilara Kurtulmuş, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. 12 Mayıs 1998'de Avusturya'da dünyaya gelen Kurtulmuş, çocuk yaşta başladığı oyunculuk serüveninde farklı yapımlarda rol aldı. Genç oyuncunun hayatı, yaşı ve kariyerindeki değişim ise "Dilara Kurtulmuş kaç yaşında, nereli?" sorularıyla araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

DİLARA KURTULMUŞ KİMDİR?

Dilara Kurtulmuş, çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Türk oyuncu ve dijital içerik üreticisidir. 12 Mayıs 1998 tarihinde Avusturya'da dünyaya gelen Kurtulmuş, özellikle 2006-2009 yılları arasında yayınlanan Selena dizisinde canlandırdığı Nazlı Aykar karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

DİLARA KURTULMUŞ KAÇ YAŞINDA?

12 Mayıs 1998 doğumlu olan Dilara Kurtulmuş, 28 Ağustos 2026 itibarıyla 28 yaşındadır. Küçük yaşlarda kamera karşısına geçen oyuncu, çocukluk döneminden itibaren televizyon projelerinde yer aldı.

DİLARA KURTULMUŞ NERELİ?

Dilara Kurtulmuş, Avusturya doğumludur. Henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşınan Kurtulmuş, eğitim hayatını Türkiye'de sürdürdü. Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

DİLARA KURTULMUŞ'UN KARİYERİ

Dilara Kurtulmuş, oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle çocuk yaşta başladı. İlk televizyon deneyimini 2002 yılında Anne Babamla Evlensene dizisiyle yaşayan Kurtulmuş, daha sonra Hayat Bilgisi, Bir Dilim Aşk ve Kadının Sessizliği gibi yapımlarda rol aldı.

Kariyerindeki en önemli çıkışı ise Selena dizisindeki Nazlı Aykar karakteriyle gerçekleştirdi. Daha sonra Nefes, Nuri ve Çınar gibi projelerde de yer alan Kurtulmuş, oyunculuğun yanı sıra YouTube ve sosyal medya platformlarında içerik üretmeye devam etti.