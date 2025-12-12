Dilara Kurtulmuş kimdir? Dilara Kurtulmuş kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Son yıllarda hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından söz ettiren Dilara Kurtulmuş, genç yaşına rağmen merak uyandıran bir isim haline geldi. İzleyiciler ve takipçileri, "Dilara Kurtulmuş kimdir?", "Kaç yaşında?", "Hangi şehirden geliyor?" ve "Hangi projelerde yer aldı?" gibi soruların yanıtlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Genç yıldızın kariyerinin ve özel hayatının detayları merak konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

DİLARA KURTULMUŞ KİMDİR?

Dilara Kurtulmuş, çocuk yaşta ekranlarla tanışan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazanan genç bir oyuncu ve içerik üreticisidir. 2002 yılında "Anne Babamla Evlensene" dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Kurtulmuş, sonraki yıllarda "Hayat Bilgisi", "Bir Dilim Aşk" ve "Kadının Sessizliği" gibi projelerde de rol aldı.

2006-2009 yılları arasında yayınlanan "Selena" dizisinde canlandırdığı Nazlı Aykar karakteriyle özellikle genç izleyicilerin ilgisini çeken Kurtulmuş, ekran karşısındaki performansıyla adını duyurmuş ve tanınan bir isim haline gelmiştir.

Yıllar içinde çeşitli kısa filmlerde ve projelerde de yer alan Dilara Kurtulmuş, yalnızca oyunculukla değil, sosyal medya ve dijital platformlarda da aktif bir profil sergileyerek takipçileriyle etkileşimde bulunuyor.

DİLARA KURTULMUŞ KAÇ YAŞINDA?

Dilara Kurtulmuş, 12 Mayıs 1998 doğumludur ve 2021 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde birçok projede yer almış ve sosyal medya içerikleriyle de dikkat çekmiştir. Çocuk yaşta başladığı bu yolculuk, onu hem ekran önünde hem de dijital platformlarda tanınan bir isim hâline getirmiştir.

DİLARA KURTULMUŞ NERELİ?

Dilara Kurtulmuş, Avusturya'da doğmuş ve 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşınmıştır. Türkiye'ye geldikten sonra hayatını burada sürdürmüş ve eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamlamıştır. Almanya doğumlu olmasına rağmen kariyer ve yaşamını Türkiye'de devam ettiren Kurtulmuş, Türk televizyon ve sosyal medya dünyasının genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

DİLARA KURTULMUŞ'UN KARİYERİ

Dilara Kurtulmuş, çocuk yaşlarda reklam filmlerinde rol alarak sektöre adım atmış ve televizyon dizilerinde çeşitli karakterleri canlandırmıştır. 2002'de "Anne Babamla Evlensene" ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından "Hayat Bilgisi" dizisinde Kardelen karakterini, "Bir Dilim Aşk" dizisinde Akasya karakterini, "Kadının Sessizliği" dizisinde ise farklı rolleri üstlenmiştir.

2006-2009 yılları arasında "Selena" dizisinde Nazlı Aykar karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. 2009'da "Nefes" ve 2011'de "Nuri" adlı projelerde oyuncu olarak yer almış, aynı yıl "Çınar" adlı kısa filmde performans sergilemiştir.

Oyunculuğun yanı sıra sosyal medyada aktif olan Dilara Kurtulmuş, YouTube'da yayınladığı içeriklerle de dikkat çekmekte ve dijital platformlarda yüz binlerce takipçiyle etkileşim kurmaktadır. Genç yaşına rağmen hem televizyon dünyasında hem de dijital mecralarda adından söz ettiren Kurtulmuş, özellikle genç izleyici kitlesinin ilgisini çeken çok yönlü bir isim olarak kariyerine devam etmektedir.