Diego Simeone kimdir? Diego Simeone kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Futbol dünyasında istikrarın ve disiplinin sembolü haline gelen Diego Simeone, kariyerindeki basamakları hızıyla tırmanırken bugün Avrupa'nın en saygın isimleri arasında yer alıyor. Özellikle Atletico Madrid başında geçirdiği uzun yıllarla bir kulüp efsanesine dönüşen çalıştırıcı hakkında taraftarlar; "Diego Simeone nereli?" ve "Diego Simeone kaç yaşında?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. Futbolculuk yıllarından teknik direktörlük koltuğuna uzanan bu ilham verici yolculuğu, Simeone'nin bugüne kadar yönettiği tüm takımları ve kariyerindeki dönüm noktalarını haberimizde bulabilirsiniz.

DIEGO SIMEONE KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Tam adıyla Diego Pablo Simeone Gonzalez, 28 Nisan 1970 tarihinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya gelmiştir. Futbol dünyasında lakabı olan "Cholo" ile de bilinen Simeone, bugün 55 yaşındadır. Gençlik yıllarından itibaren futbolun içinde olan ve hırslı yapısıyla tanınan Simeone, hem saha içinde hem de saha kenarında enerjisiyle fark yaratan bir isim olmuştur.

DIEGO SIMEONE'NİN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Teknik direktörlük başarısına geçmeden önce, Simeone'nin dünya çapında bir orta saha oyuncusu olduğunu unutmamak gerekir. Futbolculuk kariyerine Arjantin'in Vélez Sarsfield takımında başlayan yıldız isim, daha sonra Avrupa'ya açılarak şu kulüplerde forma giymiştir:

Pisa (İtalya)

Sevilla (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya - Burada hem futbolcu hem kaptan olarak efsaneleşmiştir)

Inter ve Lazio (İtalya)

Arjantin Milli Takımı ile 100'den fazla maça çıkan Simeone, saha içindeki liderlik vasıflarını teknik direktörlük koltuğuna taşıyacağını daha o yıllardan belli etmiştir.

DIEGO SIMEONE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

2006 yılında futbolu bıraktıktan hemen sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Simeone, bu alanda da basamakları hızla tırmanmıştır. Atletico Madrid'e gelmeden önce çalıştığı takımlar şunlardır:

Racing Club (Arjantin): Teknik direktörlük hayatına başladığı kulüp.

Estudiantes (Arjantin): Burada ilk şampiyonluğunu (Apertura) kazanmıştır.

River Plate (Arjantin): Arjantin devini şampiyonluğa taşımıştır.

San Lorenzo (Arjantin): Kısa süreli bir görev yapmıştır.

Catania (İtalya): Avrupa'daki ilk teknik direktörlük deneyimi.

Racing Club (Arjantin): İkinci döneminden sonra Atletico Madrid yolu açılmıştır.

ATLETICO MADRID'DE YAZILAN TARİH: CHOLISMO DÖNEMİ

2011 yılının Aralık ayında Atletico Madrid'in başına geçen Diego Simeone, kulübün kaderini kökten değiştirmiştir. "Maç maç düşünme" (partido a partido) felsefesiyle yola çıkan Simeone, dünyanın en zorlu liglerinden birinde Real Madrid ve Barcelona hegemonyasını sarsmayı başarmıştır.

Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sadece savunma yaparak değil, yüksek pres ve takım disipliniyle "yenilmesi en zor takım" unvanını almıştır. Bu süreçte kazandığı başarılar şöyledir:

La Liga Şampiyonlukları: 2 kez (2013-14 ve 2020-21).

UEFA Avrupa Ligi : 2 kez.

UEFA Süper Kupası: 2 kez.

İspanya Kral Kupası ve Süper Kupası: 1'er kez.

Şampiyonlar Ligi Finalleri: 2 kez final oynama başarısı göstererek kulübü Avrupa'nın zirvesine taşımıştır.

DIEGO SIMEONE NERELİ VE MİLLİ BAĞLARI

Diego Simeone aslen Arjantinli'dir. Arjantin futbolunun hırslı, tutkulu ve taktiksel zekaya dayalı yapısını temsil eder. Oğlu Giovanni Simeone de babasının izinden giderek üst düzey bir futbolcu olmuştur. Simeone, bugün dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri arasında yer alsa da, mütevazı ve çalışkan karakterinden asla ödün vermemiştir.

BİR KULÜP BİR EFSANE

Diego Simeone, sadece kazandığı kupalarla değil, bir takımı ve bir camiayı tamamen dönüştürmesiyle futbol tarihine geçmiştir. Atletico Madrid ile özdeşleşen ve istikrarın sembolü olan Arjantinli teknik adam, bugün hala dünyanın en saygın futbol akıllarından biri olarak görülmektedir. Temsilcimiz Galatasaray ile oynanan kritik Şampiyonlar Ligi maçlarında da saha kenarındaki enerjisiyle dikkat çeken Simeone, her daim futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam edecektir.