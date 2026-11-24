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2026- Kpss Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Ösym'nin sınav takviminde DHBT'nin sonuç tarihi olarak 25.11.2026 görünüyor. Sınav 1 Kasım 2026'da yapılmıştı ve adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'nden (sonuc.osym.gov.tr) T.C. kimlik numarası ile aday şifresini girerek görebilecek.

DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yarın. ÖSYM'nin internet sitesindeki DHBT bilgi kartında sonuç tarihi 25.11.2026 olarak yer alıyor. 24 Kasım öğleden sonra itibarıyla kurumun KPSS duyuruları arasında DHBT sonuçlarına dair yeni bir duyuru yoktu, takvimde bir değişiklik de açıklanmadı. Bu yüzden sonuçların erken açıklanacağına ilişkin resmî bir bilgi bulunmuyor.

DHBT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Saat belli değil. ÖSYM'nin takviminde yalnız gün yazıyor; sonuçların sisteme hangi saatte yükleneceği duyurulmadı. Bir fikir vermesi için: aynı dönemde yapılan KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları, takvimdeki 19 Kasım günü sabahın erken saatlerinde erişime açılmıştı.

DHBT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinde yayımlanacak. Sisteme girmek için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi gerekiyor. Adayın DHBT puanı sonuç belgesinde yer alacak.

DHBT NEDİR, KİMLER GİRER?

DHBT, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin kısaltması ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında ÖSYM tarafından yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din hizmetleri kadrolarında çalışmak isteyen adaylar bu teste giriyor; ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları sınava katılabiliyor. Diyanet de alım yaparken adayların DHBT puanını, ilanında belirttiği koşullara göre kullanıyor.

2026 DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

1 Kasım 2026 Pazar günü. Başvurular 22-30 Eylül 2026 arasında alındı, geç başvuru günü ise 5 Ekim'di. Sınava giriş belgeleri 22 Ekim'de erişime açıldı. ÖSYM, temel soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını sınav günü olan 1 Kasım'da yayımladı. Adaylar kendi cevaplarını bu anahtarla karşılaştırıp netlerini tahmin edebiliyor ama kesin puan, 25 Kasım'da açıklanacak sonuçla belli olacak.