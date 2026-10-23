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2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına katılacak adayların sınav yeri ve giriş belgesine ilişkin araştırmaları sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip ediyor. Peki, DHBT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman? İşte 2026 DHBT sınav tarihi ve sınav giriş belgesinin alınmasına ilişkin bilgiler.

DHBT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını araştırıyor. Verilen bilgilere göre sınav giriş belgeleri henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. Sınav yerleri açıklandığında adaylar, sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek.

DHBT sınav giriş belgesinde adayların fotoğrafı ile sınava girecekleri bina ve salona ilişkin bilgiler yer alacak. Adayların sınav öncesinde belgelerini sistem üzerinden kontrol etmeleri ve sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

DHBT SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak DHBT sınavının giriş yerlerinin 22-24 Ekim 2026 tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor. Ancak bu tarihler, verilen bilgiler doğrultusunda beklenen açıklama aralığını ifade ediyor. Sınav giriş belgelerinin erişime açıldığına ilişkin resmi duyuru henüz bulunmuyor.

ÖSYM tarafından sınav yerlerine ilişkin duyuru yapıldığında adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle AİS sistemine giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek. Sınav yeri ve salon bilgileri, sınava hazırlanan adayların kontrol etmesi gereken bilgiler arasında yer alıyor.

2026 KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 60 dakika süre verilecek.

2026 DHBT sınav sonuçlarının ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sınav günü adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtiliyor. Bu nedenle adayların sınav giriş belgelerini ve gerekli kimlik belgelerini önceden hazırlamaları gerekiyor.

DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2026 KPSS DHBT sınav giriş belgesi, sınav yerlerinin açıklanmasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendilerine ait sınav giriş belgesini görüntüleyebilecek.

DHBT sınav giriş belgesini almak için şu adımlar izlenebilecek:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM AİS mobil uygulamasına giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle oturum açın.

“Sınava Giriş Belgelerim” sekmesini açın.

Listeden “2026-KPSS DHBT” seçeneğini seçin.

Fotoğrafınızın ve sınav bina ve salon bilgilerinizin yer aldığı belgeyi görüntüleyin.

Sınav giriş belgesinin çıktısını renkli veya siyah-beyaz olarak alın.

Sınav günü adayların yanlarında DHBT sınav giriş belgesi ile T.C. kimlik kartını veya geçerli pasaportlarını bulundurmaları gerekiyor. Sınava girmeden önce belgelerde yer alan bilgilerin kontrol edilmesi önem taşıyor.